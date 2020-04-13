وفاة العميد الكويتي نافع المطيري بعد إصابته بـ"كورونا" في مهمة عسكرية

وفاة العميد الكويتي نافع المطيري بع...

#إرم_نيوز

المصدر: إرم نيوز

توفي الضابط الكويتي العميد نافع الخليفة المطيري، اليوم الإثنين، في مستشفى جابر الأحمد بالكويت، وذلك تأثرا بإصابته بفيروس "كورونا" خلال تواجده بالعاصمة الفرنسية باريس.

ونعى رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، عبر حسابه في موقع التواصل "تويتر" الضابط، معزيا عائلته.

وكشف موقع "أمن ومحاكم" المحلي، أن الضابط نافع الخليفة المطيري، كان في العناية المركزة في مستشفى جابر الأحمد، بسبب إصابته بفيروس "كورونا" عندما كان في مهمة عسكرية في باريس.

وتعد هذه الوفاة هي الثانية بكورونا، اليوم الإثنين، حيث توفي أيضا كويتي يبلغ من العمر 50 عاما، متأثرا بإصابته بالفيروس.

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