وفاة العميد الكويتي نافع المطيري بعد إصابته بـ"كورونا" في مهمة عسكرية

توفي الضابط الكويتي العميد نافع الخليفة المطيري، اليوم الإثنين، في مستشفى جابر الأحمد بالكويت، وذلك تأثرا بإصابته بفيروس "كورونا" خلال تواجده بالعاصمة الفرنسية باريس.

ونعى رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، عبر حسابه في موقع التواصل "تويتر" الضابط، معزيا عائلته.

خالص العزاء وصادق المواساة لعائلة الخليفة المطيري بوفاة ابنهم العميد ركن المهندس نافع الخليفة المطيري بعد إصابته بفيروس كورونا، ونسأل الله جلت قدرته ان يرحم الفقيد برحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. — مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) April 13, 2020

وكشف موقع "أمن ومحاكم" المحلي، أن الضابط نافع الخليفة المطيري، كان في العناية المركزة في مستشفى جابر الأحمد، بسبب إصابته بفيروس "كورونا" عندما كان في مهمة عسكرية في باريس.

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رحم الله العميد ركن #نافع_الخليفة المطيري الذي توفي متأثراً بإصابته بـ #فيروس_كورونا نسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يجعل

قبره روضة من رياض الجنة pic.twitter.com/ddzqVtd7Ab — أمن ومحاكم -mediacourt (@mediacourt) April 13, 2020

وتعد هذه الوفاة هي الثانية بكورونا، اليوم الإثنين، حيث توفي أيضا كويتي يبلغ من العمر 50 عاما، متأثرا بإصابته بالفيروس.