شجاعة سعودي تنقذ حياة شخصين من موت محقق (فيديو)

تمكن سعودي في منطقة جازان، بفضل شجاعته، من إنقاذ حياة شخصين من موت محقق، فيما فشل في إنقاذ ثالث؛ إثر اندلاع حريق في مركبتهم بفعل حادث مروري.

وقال يحيى نقى - الذي تم تكريمه من قبل الدفاع المدني - إنه صادف أثناء تواجده في طريق عام، اندلاع حريق في مركبة إثر انقلابها بعد حادث لها مع مركبة أخرى، فأسرع باتجاه المركبة في محاولة لإنقاذ من في داخلها، وذلك قبل بدء حظر التجول بوقت بسيط.

#كلنا_مسؤول | موقف بطولي من أحد أبناء الوطن في #جازان، سيارة اشتعلت النيران فيها ويوجد بها ثلاث أشخاص تعثّر عليهم الخروج وظهر "البطل" يحيى وأنقذهم. البطل يحيى نقى يوري لنا القصة. pic.twitter.com/xBckE1yrV3 — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) April 12, 2020

وأضاف أنه بوصوله للمركبة، استنجد به أحد الأشخاص داخل المركبة لإخراجه، وقال له: "لا تخليني"، الأمر الذي دفعه للاستماتة في إنقاذهم، لافتا إلى قيامه بمساعدة آخرين بكسر زجاج المركبة وإخراج اثنين وإنقاذ حياتهما، في حين فشلوا بإنقاذ حياة شخص ثالث.