شجاعة سعودي تنقذ حياة شخصين من موت محقق (فيديو)

شجاعة سعودي تنقذ حياة شخصين من موت...

#إرم_نيوز

المصدر: فريق التحرير

تمكن سعودي في منطقة جازان، بفضل شجاعته، من إنقاذ حياة شخصين من موت محقق، فيما فشل في إنقاذ ثالث؛ إثر اندلاع حريق في مركبتهم بفعل حادث مروري.

وقال يحيى نقى - الذي تم تكريمه من قبل الدفاع المدني - إنه صادف أثناء تواجده في طريق عام، اندلاع حريق في مركبة إثر انقلابها بعد حادث لها مع مركبة أخرى، فأسرع باتجاه المركبة في محاولة لإنقاذ من في داخلها، وذلك قبل بدء حظر التجول بوقت بسيط.

وأضاف أنه بوصوله للمركبة، استنجد به أحد الأشخاص داخل المركبة لإخراجه، وقال له: "لا تخليني"، الأمر الذي دفعه للاستماتة في إنقاذهم، لافتا إلى قيامه بمساعدة آخرين بكسر زجاج المركبة وإخراج اثنين وإنقاذ حياتهما، في حين فشلوا بإنقاذ حياة شخص ثالث.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
السعودية
فيديو
مختارات
تاغ
حادث
تاريخ النشر
تاريخ التحديث