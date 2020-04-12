عروسان يتحديان كورونا بـ"زفاف إلكتروني" في الأردن (صورة)

تحدى عريسان في الأردن الظروف القاهرة والتحديات الصعبة، التي فرضها فيروس كورونا المستجد على الكثير من الملامح الحياتية، خاصة تلك المتعلقة بالعادات والتقاليد السائدة ومنها حفلات الزفاف.

ورفض الشاب جواد العبابنة وعروسه نبال، تأجيل زواجهما رغم أن تجهيزاته كانت مكتملة حتى حجز قاعة الحفل، وتوزيع بطاقات الدعوة، قبل ظهور الفيروس.

وقرر العريسان، وهما من محافظة المفرق شمالي المملكة، إقامة زواجهما بطابع غير مألوف، عبر دعوة نحو 1000 مدعو إلى المشاركة في حفل زفافهم الإلكتروني، الذي أقاماه عبر تطبيق الفيسبوك".

وبدأت قصة "الزفاف الإلكتروني"، بحسب ما نقلتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بدعوة للانضمام إلى "جروب حفل زفاف"، أعدته والدة العريس حنان المجالي، لضم أقربائهم وأصدقائهم لمتابعة مجريات حفل الزفاف، التي استمرت لمدة 3 أيام، مع التأكيد عليهم الالتزام بمنازلهم والدعاء للعروسين بالبركة.

وتقول أم العريس إنها احبت أن يشارك الجميع فرحتها بحفل زفاف ابنها بشكل مباشر عبر الإنترنت، طالبة من الجميع أن تكون هديتهم للعروسين عبر إرسال التهاني والأغاني والزغاريد والأدعية بإتمام الزواج إلكترونيا عبر "الفيسبوك".

وأوضحت أم العريس أن ابنها ذهب برفقته سيارة أخرى تضم بعضا من أفراد العائلة، واصطحب عروسه من بيت ذويها، وتم عمل حفل زفاف مباشر شاهده ما يزيد على ألف شخص من الأردن وخارجه بتقنية المشاركة عن بعد.

وأكدت أن "الأشخاص الذين تحدثت إليهم حتى الآن قالوا إنهم شعروا بأنهم كانوا جزءا من حفل الزفاف"، مؤكدة أنها "تجربة رائدة وأدخلت السرور والبهجة في نفوس الجميع".

بدوره قال والد العريس خلدون العبابنة، إنه "تم اتخاذ خطوة الزفاف الإلكتروني بعد قرار منع التجمعات للحد من انتشار العدوى بالفيروس الفتاك".

بدورهما أعرب العروسان عن سعادتهما لأنهما أقاما عرسهما دون أن يسببا أي أذى للمدعوين، مؤكدين أهمية أن يكون لدى الجميع الوعي بخطورة انتشار الفيروس ملتزمين بكافة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.