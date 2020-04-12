شينزو آبي يثير غضب اليابانيين بمقطع فيديو (فيديو)

أثار رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الأحد، غضب بعض مستخدمي "تويتر" بعد نشره مقطع فيديو يظهر فيه وهو جالس على أريكة مع كلبه ويحتسي الشاي ويقرأ مرفقا التغريدة برسالة تناشد الناس البقاء في منازلهم.
وأصبح تساؤل (من تظن نفسك؟) من أكثر ما يتم تداوله على "تويتر" في اليابان، ويقول المستخدمون إن رسالة "آبي" تجاهلت معاناة من يكافحون لكسب العيش خلال جائحة فيروس كورونا.
والمقطع الذي نشره آبي كان استجابة للموسيقي الشهير "جين هوشينو" الذي نشر مقطعا لنفسه وهو يغني عن الرقص في المنازل، داعيا الناس للانضمام إليه.
友達と会えない。飲み会もできない。
ただ、皆さんのこうした行動によって、多くの命が確実に救われています。そして、今この瞬間も、過酷を極める現場で奮闘して下さっている、医療従事者の皆さんの負担の軽減につながります。お一人お一人のご協力に、心より感謝申し上げます。 pic.twitter.com/VEq1P7EvnL
— 安倍晋三 (@AbeShinzo) April 12, 2020
وكتب أحد مستخدمي "تويتر"؛ يقول "في وقت يكافح فيه الناس من أجل البقاء، ومع عرض مقطع عن مثل هذا الترف... لا يسع المرء إلا أن يتساءل: من تظن نفسك؟."
لكن مستخدمين آخرين للموقع دافعوا عن آبي، قائلين إن من حق رئيس الوزراء أيضا الحصول على وقت دون عمل.
ولم يتسن الحصول على تعليق من ممثلين عن آبي خارج ساعات العمل العادية.
وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أمس السبت، بأن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تخطى ستة آلاف إصابة.
وكان ذلك في أول عطلة نهاية أسبوع في البلاد منذ أعلنت حالة الطوارئ في مراكز سكانية رئيسية لمكافحة انتشار الفيروس.