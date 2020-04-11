عصابات المافيا توزع الطعام مجانا على الإيطاليين مع اشتداد أزمة كورونا

وزعت عصابات المافيا طرود الطعام للإيطاليين الذين يواجهون مشاكل مالية، وسط الإغلاق الحكومي الخاص بفيروس ”كورونا”.

ووفقا لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية، تأمل العصابات في كسب الدعم بين السكان الفقراء قبل الانتقال إلى فرض السيطرة الكاملة على حياتهم.

وكانت عصابات المافيا قد قدمت في الأيام الأخيرة السلع الأساسية عبر المناطق الجنوبية الأكثر فقرا في كامبانيا وكالابريا وصقلية وبوليا.

وذكرت وسائل الإعلام الغربية أنهم (المافيا) يسعون إلى الاستفادة من التوترات المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.

وقال نيكولا جراتيري، المدعي العام في بلدة كاتانزارو جنوب إيطاليا، إن الملايين من العاملين لم يتلقوا أي دخل منذ أكثر من شهر، وليست لديهم أي فكرة عن توقيت عودتهم للعمل.

وأضاف أنه إذا لم تتدخل الدولة قريبا لمساعدة هذه العائلات، فستقدم المافيا خدماتها وتفرض سيطرتها على حياة الناس، بينما يبلغ حجم المتضررين من هذه الأزمة نحو 3.3 مليون إيطالي.

وحذرت وزيرة الداخلية لوسيانا لامورجيز في وقت سابق من أن المافيا يمكن أن تستفيد من الفقر المتزايد وتحاول تجنيد المواطنين الفقراء لحسابها.

وأصدرت الحكومة قسائم تسوق لدعم الأشخاص الذين يعانون من الأزمة، بعد أن دخلت البلاد بأكملها في طريق مسدود منذ 9 مارس، ومن المقرر أن تمدد الحكومة فترة التأمين حتى مايو على الأقل.

وانخفضت أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا، بنسبة طفيفة، إذ فقد 570 شخصا حياتهم يوم الجمعة مقارنة بـ610 وفيات في اليوم السابق.

وقالت هيئة الحماية المدنية الإيطالية إن أعداد الوفيات منذ تفشي فيروس كورونا في 21 فبراير، ارتفعت إلى 18849 شخصا، وهو المعدل الأعلى في العالم.