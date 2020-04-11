رغم مخاطر كورونا.. تكدس أمام جمعية استهلاكية في الكويت (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، تكدس العشرات أمام إحدى الجمعيات الاستهلاكية في منطقة جليب الشيوخ؛ لشراء احتياجاتهم.

وانتقد مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجاهل المستهلكين التعليمات الرسمية بضرورة التباعد الاجتماعي، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وأظهر الفيديو تجمع مستهلكين أمام الجمعية على مسافات متقاربة فيما بينهم، مع عدم ارتداء بعضهم الكمامة والقفازات كإجراء وقائي للحماية من الفيروس، الذي تجاوزت إصاباته في البلد الخليجي ألف حالة.

ووثّق أحد النشطاء هذا التجمع، معرباً عن استيائه من هذا الوضع، ومعلقاً ”بأن ما يحدث في هذه المنطقة هو حظر في الليل وكورونا في النهار“.

وتشدد السلطات الصحية بشكل متواصل على ضرورة الابتعاد عن التجمعات والاختلاط أثناء السماح بالتجول للضرورة لمنع انتشار فيروس كورونا.