 الزواج في زمن كورونا.. الشرطة تزف عروسين في العراق (صور) – إرم نيوز‬‎

الزواج في زمن كورونا.. الشرطة تزف عروسين في العراق (صور)

الزواج في زمن كورونا.. الشرطة تزف عروسين في العراق (صور)

المصدر: بغداد – إرم نيوز

عندما حان وقت الزفاف كان حظر التجوال يحمل لعروسين عراقيين نبأ غير سار، لكنهما لم يتركا لحظة العمر تذهب مع مراكب ”كورونا“، فاتصل العريس بالشرطة من أجل السماح له بإقامة مراسم إتمام الزواج التي تتطلب إحضار العروس من بيت أهلها في موكب زفاف.

وكان للشرطة في محافظة ذي قار جنوب العراق، رأي آخر، أسوة بموقف مشابه قبل أسبوع في محافظة الديوانية، حيث اصطحبت العروسين وأسرتيهما في موكب من سيارات الشرطة المزينة، ورافقت الزفاف إلى منزل العريس.

ومنذ بدء تفشي وباء كورونا، كان العروسان (عباس، وحسام) يرومان الزواج، لكنهما تأخرا بانتظار انتهاء إجراءات حظر التجوال المفروض، الذي طال عدة أسابيع، لكن استعجال الشابين لدخول القفص الذهبي، دفعهما للاستعانة بالشرطة، بحسب موقع ”السومرية“ المحلي.

وتفرض السلطات العراقية حظراً تاماً على التجوال، منذ عدة أسابيع ضمن إجراءات مواجهة وباء كورونا.

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