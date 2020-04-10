القبض على إماراتي استهزأ ببعض المناطق (فيديو)

أعلنت شرطة أم القيوين في دولة الإمارات عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“ عن إلقائها القبض على شاب نشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي سخر فيه من بعض المناطق.

وأوضحت في تغريدتها: ”ألقت القيادة العامة لشرطة أم القيوين القبض على شاب مواطن قام بنشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يستهزئ فيه من بعض المناطق، وجاري التحقيق معه تمهيداً لإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده“.

ألقت القيادة العامة لشرطة أم القيوين القبض على شاب مواطن قام بنشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يستهزئ فيه من بعض المناطق، وجاري التحقيق معه تمهيداً لإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده. pic.twitter.com/Fw7qVEAqk2 — شرطة أم القيوين (@uaqpoliceghq) April 9, 2020

وكان شاب إماراتي قد ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يسخر من بعض المناطق في أم القيوين، على خلفية حملة ”خلك في البيت“.