إكراميات زبائن الحانات تلهم الأمريكيين لمساعدة العمال العاطلين (فيديو)

وجدت صاحبة إحدى الحانات في جزيرة تيبي، ولاية جورجيا الأمريكية، بتفكيرها ما أسعفها على معالجة جزئية للمشكلة الكبرى التي تواجهها كل مطاعم ومقاهي العالم جراء الإغلاق؛ بسبب وباء فيروس كورونا، الذي أجبر هذه المرافق على تسريح العمال وتوقيف رواتبهم.

فقد تمكنت جنيفر نوكس، صاحبة ونادل مشرب ”ساند با“ من جمع 3714 دولارا، كان الزبائن علقوها على جدران المحل؛ إكراميات للعمال، وبعضها مكتوب عليه تعابير مجاملة وشكر.

وتتضمن العملات التي كانت تغطي جدران الساند بار بالكامل من الأرض إلى السقف، فئات من مختلف دول العالم، تم تدبيسها لترك بصمات يعود بعضها إلى 15 سنة، وفقا لتقرير شبكة ”سي إن إن“.

واستغرقت نوكس ومجموعة من المتطوعين ثلاثة أيام ونصف اليوم لإكمال مهمة نزع جميع الأموال من الجدار وتنظيفها وإحصائها.

كما تبرع السكان المحليون الذين سمعوا عن القصة وعن الهدف منها؛ لتعويض العمال خلال فترة تعطلهم، ليصل المبلغ إلى 4104 دولارات، جرى توزيعها على العمال والموسيقيين.

Over a span of three days, a Tybee Island bar removed $3,714 worth of bills stapled to their walls to give to their unemployed staff. ????Jennifer Knox of The Sand Bar pic.twitter.com/Aiz2NBCPxy

— Amanda Jackson (@AmandaJ_TX) April 8, 2020