”ذكريات“.. السعودية تطلق قناة تلفزيونية لتخفيف وطأة البقاء بالمنازل في زمن كورونا

تبدأ السعودية، يوم غدٍ الخميس، أول بث لقناة تلفزيونية جديدة تحمل اسم ”ذكريات“؛ بهدف تخفيف وطأة بقاء السكان في المنازل بسبب فيروس كورونا المستجد، من خلال عرض محتوى اختبره السعوديون من قبل ولا يزال عالقاً في أذهان الكثيرين منهم.

وستعرض القناة الحكومية الجديدة برامج ومسلسلات تم بثها في الفترة الممتدة بين أواخر السبعينات من القرن الماضي وحتى بداية الألفية، وتركت أثرها في أجيال من السعوديين عاشوا حقبة ما قبل ظهور الأطباق اللاقطة لعدد كبير من القنوات الفضائية، بالتزامن مع توفر الإنترنت في البلاد وظهور أجهزة الهاتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي التي عززت من النزعة الفردية والانزواء للناس.

ووجد الإعلان عن إطلاق القناة صدى واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة، حيث يبحث ملايين السعوديين عن وسائل للتسلية والترفيه لتمضية الوقت في ظل توقف الدراسة والعمل والسفر، وفرض حظر للتجول بسبب الفيروس الجديد سريع العدوى.

انا اشهد انك لقيت اللي يمسك الناس ببيوتها ههههههههه — اللهم ارفع عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا (@gmgt12345) April 7, 2020

إقسم بالله أفضل قرار ..

والله اني عرفت من شفتها ان هذي قناة جديدة .. يعطيكم العافية — ول د – ال ش ا ي ب .. ???????? (@3K6Eog9RVRr959B) April 7, 2020

انا اشهد انك لقيت اللي يمسك الناس ببيوتها ههههههههه — اللهم ارفع عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا (@gmgt12345) April 7, 2020

حقيقة مبادرة وفكره رائعه جداً وكنت قبل سنتين أحدث بها بعض الأصدقاء ، بالفعل نحتاج لاعمال الزمن الجميل ، شكراً معالي الدكتور #ماجد_القصبي — احمد (@13866033) April 7, 2020

وتقدم كثير من المغردين السعوديين في موقع ”تويتر“، ممن عاصروا الفترة التي ستعرض القناة الجديدة برامج منها، بطلبات واقتراحات لعرض مسلسلات وبرامج نالت إعجابهم، وسط احتفاء كبير بالضيف التلفزيوني الجديد على المنازل التي باتت تجمع الأسر طوال اليوم تقريبًا، في مشهد غيبته في السنوات الماضية مظاهر الحياة الحديثة وتغير العادات الاجتماعية.

اخييييييييييييييييرا والله هرمنا الارشيف السعودي ملئ بالبرامج الي منسوخه في ذاكرتنا شكرا لكم من القلب ❤❤❤❤❤❤ — abdulaziz عبدالعزيز (@Aziz__Al_shehri) April 7, 2020

وأعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون عن عدد من البرامج والمسلسلات التي سيتم بثها في القناة لحين حلول شهر رمضان المبارك بعد نحو أسبوعين، والذي سيكون له برامج مخصصة من الأرشيف أيضًا.

من فضلكم افلام كرتون زمان مثلا ( عدنان ولينا – سالي – جزيرة الكنز – جومارو – الكبتن ماجد – وغيره ) — Ahmed Nabil Attar (@AhmedNabilAttar) April 7, 2020

لاتنسوا فقرة الكرتون لاعمال الماضي

جريندايزر مغامرات هاني وعاصم والقرية الاليفة وغيرهم هذه الاعمال احد اسباب نجاح اي قناة للذكريات وارشيف التلفزيون السعودي غني بهذه الاعمال ???????????????? — moaiyed (@momah22gmailcom) April 7, 2020

وتشمل قائمة برامج ومسلسلات القناة الجديدة برنامج المسابقات الشهير ”حروف“ الذي رحل مقدمه المذيع ماجد الشبل، لكن لا يزال كثير من السعوديين يتذكرون تفاصيله وأسئلته الثقافية.

ممتاز وربي احسن ماسويتو

سبحان الله كانت عندي هذه الفكرة من زمان

وهي إعادة مسلسلات وبرامج ايام زمان مثل برنامج الحروف ويكون الوقت بعد العصر مثل زمان اول ومسلسل بابا فرحان بعد الظهر وكمان فوازير رمضان بعد العصر بعد أذان العصر مباشرة وبرنامج على مائدة الإفطار بعد صلاة المغرب مباشرة. — المدرب سليم فاروقي (@Trseso90) April 7, 2020

كما ستعرض قناة ”ذكريات“ برنامج ”بنك المعلومات“، الذي رحل مقدمه عمر الخطيب أيضًا وترك الكثير من التفاصيل في أذهان من تابعوه إلى اليوم.

وتتضمن برامج القناة عرض ”مسرح التلفزيون“ الذي غنى على خشباته ألمع نجوم الفن والطرب في السعودية في ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، قبل ظهور برامج المواهب الغنائية التي غزت الفضائيات.

ولتقديم التسلية، ستعرض القناة برنامج ”الحصن“ الشهير الذي يمتلك جمهورًا كبيرًا في السعودية، بجانب برنامج ”رواد ومواهب“ و“الكاميرا الخفية“ بأنواعها وبساطتها.

وستبدأ القناة عرضها للدراما بمسلسلات ”عودة عصويد“ و“أصابع الزمن“، و“خزنة“، و“سحور على مائدة أشعب“ و“جحا الضاحك الباكي“ و“خلك معي“ و“عائلة أبو رويشد والعولمة“ و“الديرة نت“ و“خلف خلاف“ و“أبو حمدان في رمضان“، و“حمود ومحيميد“، ومسلسل الأطفال الشهير ”بابا فرحان“، و“خارطة أم حمدان“، بجانب أعمال قديمة أخرى.

وتعوّل السعودية شأن جميع دول العالم على التزام السكان ووقاية أنفسهم من العدوى بالفيروس في ظل غياب أي علاج فعال أو لقاح وقائي له لحد الآن؛ بهدف إبقاء نظامها الصحي صامدًا من خلال السيطرة على عدد الإصابات وإبقائها ضمن نطاق قدرة مستشفياتها ومراكزها الصحية.

ومن أجل ذلك، تحث المملكة السكان على البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مقابل تسهيل كثير من مناحي الحياة عبر التطبيقات الذكية التي تتيح إنجاز الأعمال والتعلم بالنسبة للطلاب وطلب الاحتياجات للمنزل.

ومقارنة بالعديد من الدول، لا تزال الإحصائيات الرسمية المتعلقة بالفيروس منخفضة في السعودية، مع تسجيل إصابة 2932 شخصا بالمرض حتى يوم الأربعاء، تعافى منهم 631 شخصًا وتوفي 41.