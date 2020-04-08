 شرطة الرياض تعتقل اثنين خالفا الحظر بالسعودية – إرم نيوز‬‎

شرطة الرياض تعتقل اثنين خالفا الحظر بالسعودية

شرطة الرياض تعتقل اثنين خالفا الحظر بالسعودية

المصدر: فريق التحرير

أعلنت شرطة الرياض القبض على شخصين خالفا حظر التجول في السعودية ونشرا ذلك في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، إنه ”بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله شخص يقود مركبته ومعه آخر في صندوق الأمتعة الخلفي، مخالفا بذلك أمر منع التجوّل، ويوثّق ذلك وينشره“.

وأضاف: ”أسفرت المتابعة الأمنية، – بفضل من الله – عن القبض عليهما وهما (مواطنان في العقدين الثالث والرابع)، حيث جرى توقيفهما واُتخذت الإجراءات النظامية، لإحالتهما إلى النيابة العامة“.

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