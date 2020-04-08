شرطة الرياض تعتقل اثنين خالفا الحظر بالسعودية

أعلنت شرطة الرياض القبض على شخصين خالفا حظر التجول في السعودية ونشرا ذلك في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، إنه ”بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله شخص يقود مركبته ومعه آخر في صندوق الأمتعة الخلفي، مخالفا بذلك أمر منع التجوّل، ويوثّق ذلك وينشره“.

فيديو#شرطة_الرياض: القبض على شخصين خالفا منع التجول ونشر مخالفتهما في مواقع التواصل pic.twitter.com/e8z0WRSKhb — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) April 8, 2020

وأضاف: ”أسفرت المتابعة الأمنية، – بفضل من الله – عن القبض عليهما وهما (مواطنان في العقدين الثالث والرابع)، حيث جرى توقيفهما واُتخذت الإجراءات النظامية، لإحالتهما إلى النيابة العامة“.