متحدث الأمن السعودي يكشف دوافع حادثتي دهس رجلي أمن (فيديو)

قال المتحدث الرسمي للأمن العام في المملكة العربية السعودية العميد سامي الشويرخ، في لقائه ببرنامج ”معالي المواطن“ على قناة ”mbc“ عن حوادث الدهس التي وقعت مؤخرا لرجال أمن عند نقاط أمنية: ”إن هناك حالتين رصدتا لدهس رجلي أمن تم تعقب المتورطين فيهما وتم القبض عليهم، وسيحالون إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات بحقهم، وإحالتهم للمحاكمة. الحالتان اللتان تم ضبطهما لشباب في وضع غير طبيعي اتضح أن بعضهم يحمل مخدرات والبعض كان في حالة غير طبيعية ومعه مواد مسكرة وكان يقود السيارة تحت تأثير المسكر“.

وأوضح العميد ”الشويرخ“ أن ”حادثتي الدهس تمثلان حوادث فردية، وأن معاقبة مرتكبيها ستكون رادعا للآخرين“.

العميد الشوريخ: تم ضبط المتورطين في حالتي الدهس لرجال الأمن وكان بحيازتهم مخدرات ومواد مسكره#معالي_المواطن#MBC1 pic.twitter.com/visiqgB0yO — معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) April 7, 2020

يذكر أن السعودية شهدت 4 حوادث دهس خلال أيام، اثنتين في محافظة جدة، الأولى أدت إلى وفاة رجل الأمن هاني العتيبي إثر تعرضه للدهس، وتم إلقاء القبض على قائد السيارة، كما أقدمت سيارة أخرى في الحادثة الثانية، وداخلها شابان وفتاة، على دهس رجل أمن في فترة حظر التجول، وتم إلقاء القبض عليهم لاحقا.

فيما توفي رجل أمن في منطقة الرياض؛ بعد أن أقدم قائد سيارة على دهسه، يوم الجمعة، عند نقطة أمنية، ولاذ بالفرار، ليتم القبض عليه لاحقا.

أما الحادثة الأخيرة فكانت في حائل، حيث تعرض رجل أمن للدهس من قبل قائد مركبة تم القبض عليه لاحقا، فيما يرقد رجل الأمن في المستشفى ووُصفت حالته بالمستقرة.