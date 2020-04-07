”كورونا“ يفقد العالم 195 مليون وظيفة خلال 2020

توقعت منظمة العمل الدولية، فقدان العالم لما يقرب من 195 مليون وظيفة خلال عام 2020، بما يماثل 6.7% من إجمالي ساعات العمل في العالم، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد التي حلت مؤخرا.

ونشرت المنظمة بيانا عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أكدت خلاله حدوث تخفيضات كبيرة في عدد العمالة في الدول العربية، قد تصل إلى 5 ملايين عامل، أما في أوروبا فستنخفض العمالة بحجم 12 مليون عامل، وفي آسيا والمحيط الهادئ 125 مليون عامل جميعهم بدوام كامل.

وأشار البيان، إلى توقعات المنظمة بحدوث خسائر فادحة بين مختلف فئات الدخل، وبشكل خاص في بلدان الشريحة العليا من الدخل المتوسط، أي بما يعادل خسارة 100 مليون عامل بدوام كامل وظائف.

وأكد البيان أن هذه الأرقام أعلى بكثير من آثار الأزمة المالية التي حدثت خلال العام المالي 2008-2009.

ونوه بأن القطاعات الأكثر عرضة للخطر هي خدمات الإقامة والطعام، والصناعات التحويلية، وتجارة التجزئة، وأنشطة الأعمال والأنشطة الإدارية، مضيفا أن الزيادة النهائية في البطالة العالمية لعام 2020 ستتوقف بدرجة كبيرة على التطورات المستقبلية والسياسات المتبعة.

وقال إن هناك خطرا كبيرا بأن يكون رقم البطالة مع نهاية العام أعلى بكثير من التوقعات الأولية لمنظمة العمل الدولية والبالغة 25 مليونا، مؤكدا أن أكثر من أربعة أخماس 81% من القوى العاملة العالمية والبالغ عددها 3.3 مليار شخص، يتأثرون الآن جراء الإغلاق الكلي أو الجزئي لأماكن العمل.

ولوح البيان بأ منظمة العمل الدولية قدمت دراسة أجرتها في 18 آذار/مارس الماضي، عن مرض كورونا، ووصفته بأنه ”أسوأ أزمة عالمية منذ الحرب العالمية الثانية“، حيث إن 1.25 مليار شخص يعملون في القطاعات التي صنفت بأنها معرضة بشدة لخطر حدوث زيادات ”قاسية ومدمرة“ في تسريح العاملين وتخفيض الأجور وساعات العمل.