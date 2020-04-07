غضب في الكويت ضد سيدة أعمال من أصول مصرية متهمة بإثارة الفتنة

أثارت سيدة أعمال من أصول مصرية جدلا في الكويت، على وقع تصريحات اعتبرت مثيرة للفتنة، وتهدد الأمن العام في البلاد.

اليوم الثلاثاء، أعلنت المحامية الكويتية دلال الملا أنها تقدمت ببلاغ ضد سيدة الأعمال الشهيرة داليا بدران، تتهمها بزعزعة الأمن الداخلي، وإثارة الفوضى والفتنة والتحريض على مؤسسات الدولة والاستقواء بالخارج.

وقالت المحامية في شكواها: ”إن السيدة داليا بدران (كويتية الجنسية من أصول مصرية) نشرت سلسلة تغريدات في الأيام القليلة الماضية تضمنت اقتراحات من شأنها إثارة الفوضى والفتنة وتكدير الأمن والسلام الاجتماعي، في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها الكويت بسبب فيروس كورونا“.

وتطرقت المحامية، التي تعهدت سابقاً بملاحقة سيدة الأعمال قضائياً، إلى التغريدات التي دفعتها لرفع القضية، ومنها ”اقتراح بدران رحيل الجيش الأمريكي واستبداله بالجيش المصري لحماية البلاد ممن وصفتهم بأعداء الداخل والخارج، واستضافة عدد من العمال المصريين في منازل الكويتيين حتى يحين موعد ترحيلهم إلى بلادهم“.

هدي هي الشكوى اللي تقدمت فيها للنائب العام ضد #داليا_بدران ليعرف الشعب ما هي الجرائم اللي ارتكبتها في حق #الكويت و #الشعب_الكويتي من جرائم #امن_الدوله …. #الجنسية_الكويتية pic.twitter.com/bgsluqCWyt — المحامية دلال الملا (@dalallawyer2012) April 7, 2020

وأصرت المحامية في شكواها على ضرورة استدعاء المشكو ضدها، للتحقيق معها وإحالتها للمحكمة الجنائية، ورفض أي اعتذار منها حول تصريحاتها السابقة.

وأثارت سيدة الأعمال داليا بدران جدلاً خلال اليومين الماضيين، عقب تداول تغريدات منسوبة إليها، وُصفت بـ“المسيئة“ والمستفزة للشعب الكويتي، وسط مطالبات بمحاسبتها وسحب الجنسية منها.

تعديل قانون الجنسية اَي اجنبية تاخذ كويتي إقامة دائمة اما بناتنا بنات الخليج يخيرون بين جنسيتهم او الجنسية الكويتية انتهى اللعب في الجنسية #سحب_جنسية_داليا_بدران — ابو عبدالله (@hadi_sda) April 7, 2020

وأعاد بعض النشطاء تداول بيان منسوب إلى بدران ”اعتذرت فيه للكويتيين“، وأقرت أنها ”أساءت التعبير وأن هناك من أساء الفهم“، مبينةً أن ”سحب الجنسية منها لن ينال من ولائها وعشقها للكويت“.

نطالب بتعديل قانون الجنسية خصوصا زوجة الكويتي تاخذ اقامة دائمة وخلصنا بتحترم الكويت نحترمها ما تحترم الكويت ترجع مطرح ما يت #سحب_جنسية_داليا_بدران — ريسة حزب القنفة (@me_the_boss_) April 7, 2020

وعلى وقع أزمة التصريحات، غرد كويتيون عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ تحت هاشتاج ”#سحب_جنسية_داليا_بدران“، مستنكرين تصريحات سيدة الأعمال، ومطالبين بسحب جنسيتها ومحاسبتها.

#سحب_جنسية_داليا_بدران زوجة الكويتي وزوج الكويتيه وعيالها مفروض ماياخذون الجنسيه لانه هم تزوجوا بقرار شخصي احنا شكو نتحمل غلطتهم ونجنسهم يوم انكم تزوجتو غير كويتي مافكرتو ولا الحين مفتشلين ومنقصه وجيهكم ومستعرين من جنسيتكم ليش تزوجتو من الاساس لازم نوقف تجنيسهم — ‏﮼جميله،خُلقا،وخَلقاً (@666bd) April 7, 2020

وفيما لا يعرف إن كانوا يقصدون سيدة الأعمال، طالب المغردون بتعديل قانون الجنسية لعدم منحها للمرأة التي تتزوج من كويتي، أو الرجل الذي يتزوج كويتية.

وأنشأت داليا بدران عام 2002 مصنعاً في مجال الطب البديل، لتعتبر أول كويتية تنشئ مصنعا متخصصا باكتشاف منتجات لعلاج مشاكل صحية مختلفة.

وسبق أن حصلت عام 2017 على جائزة أمير الكويت لأفضل المصانع الوطنية، فضلاً عن اختيارها سفيرة للتسامح والسلام لثلاث سنوات على التوالي من قبل منظمة السلام والتسامح.

#سحب_جنسية_داليا_بدران لم تسلم منها الكويت. إهانة موظفين قائمين علي عملهم. تطلب من الريس المصري إًرسال كتيبة صاعقة من الجيش المصري لحماية الكويت من الأعداء الداخلين. منهم أعداء الكويت الداخلين. — ابو راشد (@aboRashed_79) April 7, 2020

خلاص يابلد وقفوا التجنيس اللي تاخذ كويتي تتعامل معاملة الكويتيه بسسسس خلاص سدوا هالباب وفكونا #سحب_جنسية_داليا_بدران — anwar (@anwar14715094) April 7, 2020