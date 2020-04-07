 غضب في الكويت ضد سيدة أعمال من أصول مصرية متهمة بإثارة الفتنة – إرم نيوز‬‎

غضب في الكويت ضد سيدة أعمال من أصول مصرية متهمة بإثارة الفتنة

غضب في الكويت ضد سيدة أعمال من أصول مصرية متهمة بإثارة الفتنة

المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

أثارت سيدة أعمال من أصول مصرية جدلا في الكويت، على وقع تصريحات اعتبرت مثيرة للفتنة، وتهدد الأمن العام في البلاد.

اليوم الثلاثاء، أعلنت المحامية الكويتية دلال الملا أنها تقدمت ببلاغ ضد سيدة الأعمال الشهيرة داليا بدران، تتهمها بزعزعة الأمن الداخلي، وإثارة الفوضى والفتنة والتحريض على مؤسسات الدولة والاستقواء بالخارج.

وقالت المحامية في شكواها: ”إن السيدة داليا بدران (كويتية الجنسية من أصول مصرية) نشرت سلسلة تغريدات في الأيام القليلة الماضية تضمنت اقتراحات من شأنها إثارة الفوضى والفتنة وتكدير الأمن والسلام الاجتماعي، في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها الكويت بسبب فيروس كورونا“.

وتطرقت المحامية، التي تعهدت سابقاً بملاحقة سيدة الأعمال قضائياً، إلى التغريدات التي دفعتها لرفع القضية، ومنها ”اقتراح بدران رحيل الجيش الأمريكي واستبداله بالجيش المصري لحماية البلاد ممن وصفتهم بأعداء الداخل والخارج، واستضافة عدد من العمال المصريين في منازل الكويتيين حتى يحين موعد ترحيلهم إلى بلادهم“.

وأصرت المحامية في شكواها على ضرورة استدعاء المشكو ضدها، للتحقيق معها وإحالتها للمحكمة الجنائية، ورفض أي اعتذار منها حول تصريحاتها السابقة.

وأثارت سيدة الأعمال داليا بدران جدلاً خلال اليومين الماضيين، عقب تداول تغريدات منسوبة إليها، وُصفت بـ“المسيئة“ والمستفزة للشعب الكويتي، وسط مطالبات بمحاسبتها وسحب الجنسية منها.

وأعاد بعض النشطاء تداول بيان منسوب إلى بدران ”اعتذرت فيه للكويتيين“، وأقرت أنها ”أساءت التعبير وأن هناك من أساء الفهم“، مبينةً أن ”سحب الجنسية منها لن ينال من ولائها وعشقها للكويت“.

وعلى وقع أزمة التصريحات، غرد كويتيون عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ تحت هاشتاج ”#سحب_جنسية_داليا_بدران“، مستنكرين تصريحات سيدة الأعمال، ومطالبين بسحب جنسيتها ومحاسبتها.

وفيما لا يعرف إن كانوا يقصدون سيدة الأعمال، طالب المغردون بتعديل قانون الجنسية لعدم منحها للمرأة التي تتزوج من كويتي، أو الرجل الذي يتزوج كويتية.

وأنشأت داليا بدران عام 2002 مصنعاً في مجال الطب البديل، لتعتبر أول كويتية تنشئ مصنعا متخصصا باكتشاف منتجات لعلاج مشاكل صحية مختلفة.

وسبق أن حصلت عام 2017 على جائزة أمير الكويت لأفضل المصانع الوطنية، فضلاً عن اختيارها سفيرة للتسامح والسلام لثلاث سنوات على التوالي من قبل منظمة السلام والتسامح.

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