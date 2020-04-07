معمرة تهرب من دار للعجزة لرؤية ابنتها

المصدر: ا ف ب

هربت معمرة ألمانية تبلغ 101 سنة من دار للعجزة في ألمانيا للاحتفال بعيد ميلاد ابنتها، إلا أن الشرطة أوقفتها في الشارع، على ما ذكرت السلطات.

وتمكنت المرأة المسنة من الهروب بعد ظهر الإثنين، مستخدمة مخرج الطوارئ على ما ذكرت شرطة مدينة براونشفايغ في شمال البلاد في بيان.

ورصدت دورية للشرطة المرأة المسنة تائهة في الشارع، وقد نفت أولا أن تكون تقيم في دار العجزة القريبة، مؤكدة أنها تعيش مع ابنتها.

وقاد عناصر الشرطة المرأة المسنة إلى منزل ابنتها، فكشفت لهم الابنة أن والدتها تقيم في دار العجزة منذ أسبوعين، وأوضحت الشرطة: ”لكنها كانت مشتاقة جدا لابنتها“.

وتمكنت المعمرة ”من رؤية ابنتها وإن باقتضاب من سيارة الشرطة“، على ما أوضحت السلطات قبل إعادتها إلى دار العجزة.