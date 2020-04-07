دعوة لاستثناء الأطباء البيطريين من حظر التجول في السعودية

دعا نشطاء ومهتمون بحقوق الحيوان في السعودية، إلى استثناء الأطباء البيطريين من قرارات حظر التجول الكلي والجزئي، لمساعدة مربّي الحيوانات بتوفير علاج لحيواناتهم في حالات الضرورة.

وتفرض السعودية حظر تجول في مناطق المملكة، تختلف ساعاته من مدينة لأخرى، بهدف الحد من اختلاط السكان وزيادة احتمالية انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد، الذي يجتاح العالم وتكافح الرياض لإبقائه تحت السيطرة.

وتستثني قرارات حظر التجول التي تكون على مدار 24 ساعة في بعض المدن، بينها الرياض، عدة فئات كالعاملين في القطاع الأمني والصحي والإعلاميين والعاملين في مجال التموين والغذاء وتوصيل الطلبات، لكنها لا تشمل الأطباء البيطريين.

ويقول عدد من مربّي الحيوانات، إن قرارات حظر التجول تثير مخاوفهم على سلامة حيواناتهم فيما لو احتاجت تدخلًا طبيًا بيطريًا في ساعات سريان الحظر الذي تتطلب إجراءات خرقه في حالات الضرورة، التقدم بطلب مسبق وبشكل إلكتروني قد يستغرق بعض الوقت الذي لا تتحمله حالة بعض الحيوانات.

#البيطري_يستثني_من_الحظر

اهميتهم ما تقل عن اهمية الطبيب البشري بالنهاية الحيوانات روح وكثير حيوانات يحتاجوهم وبأي وقت ممكن يمرضو ويكون مرض تافه يتعالج بس عشان مافي دكتور يموت مرا حرام — ❁ (@rahafalhazza) April 6, 2020

البيطري ومحلات مستلزمات الحيوانات المفروض تكون من القطاعات الحيوية المستثناة من الحظر وكذلك المتطوعين اللي يطلعو لإطعام الحيوانات برضو #البيطري_يستثني_من_الحظر — .. (@forthem11o) April 6, 2020

وتتخذ الحملة من موقع تويتر ساحة لها، وهو أوسع مكان افتراضي يجمع السعوديين، وتمتلك غالبية المؤسسات الرسمية، ومعظم المسؤولين الحكوميين حسابات فيه، حيث ينضم مزيدًا من المؤيدين للحملة إلى الوسم ”#البيطري_يستثنى_من_الحظر“.

مع الأسف حالياً احتاج اودي قطتي البيطري كنت ناويه اوديه الصباح لكن الحين جا القرار ومااعرف وش راح اسوي لكن نتمنى يسمحون للي يحتاج البيطري يأذنون له ???? — T.M Al Mogal (@al_mogal) April 6, 2020

تصدق فكرت فيها خفت يسير شي بحيواناتي و الدنيا مقفله

الشعور لحاله يخوف ???? — كَراميل (@AlCaramela) April 6, 2020

ويستند غالبية المشاركين في الحملة الافتراضية، لوجود احتمال تعرض بعض الحيوانات للخطر، إذا بقيت دون تدخل طبي بيطري، فيما يتناقل بعض المغردين قصة قطة نفقت بعد أن فشلت مربيتها في الحصول على موافقة لنقلها إلى عيادة بيطرية، خلال سريان حظر للتجول.

الدكتور يقولي ان امس كانت في وحده تترجاه عشان ينقذ قطتها اللي بين الحياه والموت وحاولوا ياخذون تصريح للخروج لكن بدون فائده وكانت القطه محتاجه انقاذ عاجل ومايحتمل تاخير وصاحبتها كانت مستعده تدفع اي شي بس ماتخسرها لكن للاسف ماتت بعد ساعه عشان كذا اتمنى ان

#البيطري_يستثني_من_الحظر — abdul.Rahim | عبدالرحيم (@bingoo11011) April 6, 2020

#البيطري_يستثني_من_الحظر

واجب الطبيب البيطري يكون متواجد في كل الاوقات ومستثنى من الحظر هناك حالات علاجيه حرجة وخطيرة لا تحتمل الانتظار و اهتمامنا بأرواح هذا الحيوانات و علاجها رحمة منا ليرحمنا ربنا ويزل عنا هذه الغمة — ص ا ل ح ???????? (@Abnadm454) April 6, 2020

ويقول الطبيب البيطري السعودي، عبدالرحمن الكاظم، في مشاركته بمطالب مربّي الحيوانات باستثنائه وزملائه من حظر التجول، إن ”منظمة صحة الحيوان العالمية والرابطة البيطرية العالمية تؤكدان على أن الخدمات البيطرية من الأعمال الأساسية أثناء أزمة #كورونا“.

منظمة صحة الحيوان العالمية @OIEAnimalHealth والرابطة البيطرية العالمية @WorldVetAssoc تؤكدان على أن الخدمات البيطرية من الأعمال الأساسية أثناء أزمة #كورونا #البيطري_يستثني_من_الحظر https://t.co/3HhOgW7PzD — عبدالرحمن الكاظم (@ayak806) April 6, 2020

ويقترح الكاظم حلًا في الظروف التي تشهدها المملكة والعالم في زمن كورنا، قائلا إنّ ”أربعة حلول للعيادات البيطرية أثناء #قرار_منع_التجول_٢٤_ساعة، أولا عيادة بيطرية متنقلة، ثانيا تكسي الحيوانات الأليفة لتوفير خدمة نقل الحيوانات من وإلى العيادة، ثالثا، تفعيل خدمة التطبيب عن بعد، رابعا، توصيل الأدوية والمستلزمات الأخرى إلى العملاء“.

أربعة حلول للعيادات البيطرية أثناء #قرار_منع_التجول_٢٤_ساعه ١ عيادة بيطرية متنقلة ٢ "تكسي الحيوانات الأليفة Pet Taxi" توفير خدمة نقل الحيوانات إلى/من العيادة ٣ تفعيل خدمة التطبيب عن بعد Telemedicine ٤ توصيل الأدوية والمستلزمات الأخرى إلى العملاء #البيطري_يستثني_من_الحظر — عبدالرحمن الكاظم (@ayak806) April 6, 2020

ولم يصدر تعليق رسمي على المطالب، باستثناء الأطباء البيطريين من حظر التجول حتى ساعة إعداد هذا التقرير، لكن اللجنة الحكومية المشرفة على متابعة تطورات فيروس ”كوفيد 19“ الجديد، تحاول تقليل الاختلاط بين السكان لأكبر قدر، لكنها منحت الكثير من القطاعات استثناءً لضمان عدم مواجهة السكان أي عقبات.

ومقارنة بالعديد من الدول، لا تزال الإحصائيات الرسمية المتعلقة بالفيروس منخفضة في السعودية، مع تسجيل إصابة 2605 شخص بالمرض حتى يوم الإثنين، تعافى منهم 551 شخصًا وتوفي 38.

واتخذت السعودية سلسلة إجراءات احترازية لمنع تفشي الفيروس سريع العدوى، حيث علقت الدراسة والعمل والعمرة والسفر الداخلي والخارجي وأغلقت المساجد في أرجاء البلاد، التي يعيش فيها أكثر من 30 مليون نسمة بين مواطنين ووافدين أجانب.

وكغيرها من الدول، تضم السعودية الكثير من نشطاء حقوق الحيوان بجانب عدد كبير من مربّيها، سيما القطط والكلاب، بجانب تربية الإبل التي تعد الحيوان الأكثر مكانة في نفوس السعوديين، بوصفها رابطًا مع الماضي الذي يتلاشى مع انتشار مظاهر الحياة الحديثة، فيما تحظر القوانين المحلية الاعتداء على الحيوانات.