الأزهر الشريف يوضح حكم الدفن الجماعي لضحايا كورونا

أنهى الأزهر الشريف الجدل السائد في مصر، بشأن جواز دفن أكثر من متوفى في قبر واحد من عدمه، وهو ما لجأت إليه دول مختلفة بسبب ما خلفه فيروس كورونا من آلاف الضحايا.

وقال الأزهر في بيان عبر صفحته الرسمية ”الأزهر للفتوى الإلكترونية“، إنه لا يجوز دفن أكثر من ميت في قبر واحد، إلا في حالات معينة، كالأوبئة والزلازل والكوارث، ويجب أن تتواجد الضرورة الداعية لذلك، كعدم وجود أماكن كافية مثلاً.

وأضاف البيان ”أن المأثور من فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- وما جرى عليه عمل الصحابة من بعده أن يُفرَد كل ميت بقبر واحد، فيختص كل ميت بقبر على استقلال، وهو ما يكون وقت السعة والاختيار.

وأشار الأزهر ”أما في حالة الضرورة وكثرة الموتى بسبب الأوبئة أو الكوارث، ففي هذه الحالة أجاز العلماء دفن أكثر من ميت في القبر الواحد؛ لقيام الضرورة الداعية إلى ذلك، ورفعًا للحرج عن المكلفين“.

وأضاف ”يجب أن ننتبه إلى أن ما جاز للضرورة فإنه يقدر بقدرها، فيجب أولًا أن تتوافر الضرورة الداعية إلى ذلك، ككثرة الموتى وضيق المقابر، أو كان الدفن خارج المقابر ممنوعًا بسبب العدوى أو انتشار الفيروس، وغير ذلك من الأسباب المعتبرة“.

واختتم البيان قائلًا : إنه متى تم الدفن جماعيًا فليجتهد الدافن في إقامة حاجز من التراب بين كل ميت وآخر متى استطاع ذلك، وأن يضم الرجال إلى الرجال في مدفن، والنساء إلى النساء في مدفن“.