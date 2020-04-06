السعودية.. أمير عسير يوجه بإيقاف مسلسل ”عناقيد“

وجّه أمير منطقة عسير في السعودية، بإيقاف مسلسل ”عناقيد“، الذي أثار استهجانا كبيرا لدى أهالي المنطقة، الذين رأوا فيه إساءة لهم وللمنطقة وعاداتها وتقاليدها.

وجاء توجيه أمير عسير، بحسب موقع ”سبق“ المحلي، ”استجابة لما بلغه من امتعاض شريحة كبيرة من أهالي المنطقة، واستهجان بالغ من محتوى حلقتين من مسلسل تلفزيوني، بثتهما إحدى القنوات الفضائية“، حيث وجَّه بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة محتوى الحلقتَيْن، ورسائلهما الإعلامية.

وحسب الموقع المحلي، تبين ”أن الحلقتَيْن صُوِّرتا في قريتَيْن من أعرق القرى التاريخية في المنطقة، وتضمنتا الكثير من الإساءات لأهالي المنطقة وتاريخها وعاداتها وتقاليدها، إضافة إلى عدد من الشُّبَه حول مخالفة بعض مواد النظام الأساسي للحكم، وعدد من مواد الأنظمة المعمول بها في وزارة الإعلام“.

وعلى ضوء ذلك، ”تقدَّم أمير منطقة عسير بطلب وقف بث الحلقتَيْن، وسحبهما من جميع منصات التواصل، إضافة إلى مطالبة القناة بإنتاج إعلامي خاص، يبرز مكانة منطقة عسير التاريخية والحاضرة، ويتضمن اعتذارًا صريحًا للمنطقة وإمارتها وأهاليها في أسرع وقت“.

وقال المتحدث الرسمي لإمارة عسير المكلف سلطان الأحمري، إن ”إمارة منطقة عسير أكدت لجميع أهالي المنطقة أن قيادة البلاد وكل منصف ونقي في وطننا الغالي، يدركون بكل تقدير واحترام ما تزخر به المنطقة في ماضيها وحاضرها، من التقاليد العربية العريقة قولاً وفعلاً، من سخاء نادر، وإيثار صادق، وشجاعة ظاهرة، ودين راسخ، وولاء مطلق للوطن وولاة أمره واحترام بالغ للإسلام وشعائره ورموزه“.

وأكد بأن ”إمارة المنطقة تجعل إرساء القيم الوطنية، ودفع كل ما يمس استقرارها وثباتها، وحفظ كرامة المنطقة، إنسانها ومكانها، على رأس أولوياتها ومسؤولياتها“.