”أكبر عائلة“ في بريطانيا ترزق بمولودها الـ22 (صور وفيديو)

رزقت أكبر عائلة في بريطانيا من حيث عدد الأفراد،، بمولودة جديدة، لتصبح الأبنة رقم 11، والفرد رقم 22 من أفراد العائلة.

وشارك الأبوان، سو رادفورد (44 عامًا)، وزوجها نويل (48 عامًا)، لحظة الولادة في فيديو عبر حسابهما على موقع ”يوتيوب“.

واعترفت خلال الفيديو أن عملية مخاض ما قبل الولادة استغرقت 10 ساعات وكانت شاقة وطويلة، قبل استقبال طفلتها الجديدة، التي وُلدت بصحة جيّدة.

ولم يختر الزوجان بعد اسمًا لابنتهما الجديدة، على الرغم من أن تسجيل أسماء المواليد شرط قانوني للوالدين في بريطانيا، إلا أن جميع مراكز تسجيل المواليد مغلفة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، اليوم الاثنين، أن الزوجان من مقاطعة لانكشاير البريطانية، أنجبا أبناءهما الـ22، على مدار 30 عاماً، بعد أن التقيا لأول مرةً، عندما كانت ”سو“ بعمر 7 سنوات، ونويل بعمر 11 عاماً، ورزقا بطفلهما الأول بعد 7 أعوام.

وتزوجا في عام 1993، حيث استمرا في إنجاب 9 أطفال قبل إجراء نويل جراحة لتحديد النسل، ثم استأنف الزوجان عملية إنجابهما مجدداً، التي كانت أحدثها في عام 2018، قبل ولادة طفلتهما الأخيرة نهاية الأسبوع.