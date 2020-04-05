الكويت.. ملاحقة إمام اتهم الجمعيات الخيرية بسرقة أموال المتبرعين

تقدمت وزارة الشؤون الاجتماعية في الكويت بشكوى ضد إمام مسجد اتهم الجمعيات الخيرية في البلاد بسرقة أموال التبرعات التي تصل إليها.

وقالت الوزارة في الشكوى التي قدمتها لوزارة الأوقاف ”إن ما أورده الشيخ هو إساءة للعاملين على العمل الخيري، مطالبة الأوقاف باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه“.

وأضافت ”أن الجمعيات الخيرية العاملة في دولة الكويت تخضع لإشراف ورقابة وزارة الشؤون الاجتماعية، ولها ميزانية سنوية معتمدة، وتتبع نظم محاسبية منتظمة ويتم التدقيق عليها من قبل الوزارة ومن قبل مكاتب التدقيق المحاسبية المعتمدة“.

اتهم إمام مسجد في الكويت يُدعى صالح مرعي الشمري، الجمعيات الخيرية بسرقة أموال التبرعات التي تصل إليها، وعدم استخدامها في الغرض الذي تدعو إليه، مطالبا بعدم تقديم الأموال والتبرعات إليها.

وكان صالح مرعي الشمري، وهو إمام وخطيب مسجد ابن أبي الدنيا في منطقة جابر الأحمد قد قال ”إن 90% من الجمعيات الخيرية تقوم بسرقة أموال التبرعات ولا تصل إلى الغاية المقصودة منها، وإنما تذهب إلى الموظفين القائمين عليها“.

وأضاف الشيخ في الفيديو الذي بثه عبر أحد حساباته الإلكترونية مؤخرا، ”أن هذه الأموال لا تصل كاملة“، مطالبا ”بدفع التبرعات إلى المحتاجين والفقراء مباشرةً“.