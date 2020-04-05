 سائقة سيارة أجرة سعودية تدافع عن نفسها بعد اتهامها بالإساءة لرجل مرور (فيديو) – إرم نيوز‬‎

سائقة سيارة أجرة سعودية تدافع عن نفسها بعد اتهامها بالإساءة لرجل مرور (فيديو)

سائقة سيارة أجرة سعودية تدافع عن نفسها بعد اتهامها بالإساءة لرجل مرور (فيديو)

المصدر: الرياض - إرم نيوز

دافعت سائقة سيارة أجرة سعودية تدعى رندة العمودي، اليوم الأحد، عن نفسها من اتهامات ضدها بالإساءة لرجل مرور في حادثة أثارت غضبًا واسعًا بين مواطنيها، الذين طالب كثير منهم بالقبض عليها ومحاسبتها.

وظهرت العمودي التي تعمل كسائقة سيارة أجرة، لتوصيل الركاب عبر التطبيقات الذكية، في مقطع فيديو جديد، لتقول إنها لا تسب رجال الأمن، في إشارة للاتهامات التي طالتها.

وقالت الشابة في الفيديو ”أبوي رجل دولة، وأخوي رجل دولة، كلهم في الدولة يشتغلوا، فأنا ما أسب عيال الأمن ورجال الأمن، دائماً حتى لدرجة المدح ما يطلع ترند والسب يطلع ترند، أنا ما أسب، المهم اغتابوني ونموني خلوني أكسب أجر من وراكم، أنا ما أعرف الدنيا هذي ماهي بخير بصراحة، الله يسامحكم برضو حسامحكم، أنا إنسانة متسامحة“.

وجاء رد العمودي بعد أن طالب مدونون سعوديون كُثر في مواقع التواصل الاجتماعي، بالقبض عليها ومحاسبتها بعدما ظهرت في مقطع فيديو عبر حسابها في ”سناب شات“ تسيء فيه لرجل مرور سجل بحقها مخالفة مرورية.

وقالت العمودي في الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، ”أكره المرور يا جماعة، عطاني مخالفة الكلب.. بس كده..“.

وبينما طالب البعض بالقبض على العمودي، اختار عدد من المغردين السعوديين في موقع ”تويتر“، والذين أغضبهم تصرف مواطنتهم، تقديم بلاغات إلكترونية ضدها لوزارة الداخلية والنيابة العامة. فيما وذهب البعض لأبعد من ذلك، وطلب إسقاط جنسيتها السعودية بالنظر لكونها من أصول يمنية على حد قولهم.

وتعد العمودي التي تبلغ من العمر 34 عامًا، واحدة من أوائل السعوديات اللاتي انضممن للعمل كسائقات سيارات أجرة عبر التطبيقات الذكية، منذ السماح للنساء بقيادة السيارات منتصف العام 2018 .

 وتتابع الجهات المختصة في السعودية، مخالفات القوانين المحلية التي تظهر في مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت بشكل عام، وتلاحق المتهمين منهم على الدوام، لكن لم يتضح بعد إن كانت العمودي ستخضع للتحقيق بسبب الاتهامات التي تواجهها.

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