أبوظبي تمدد إغلاق المراكز التجارية ومنع تداول ”الشيشة“ حتى إشعار آخر

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أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، عن تمديد قرار الإيقاف المؤقت لأنشطة المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة، بالإضافة إلى حظر خدمة تقديم النرجيلة ”الشيشة“ في المطاعم والمقاهي وغيرها، وذلك حتى إشعار آخر. وأكدت الدائرة، في بيان، أن هذا الإجراء ”يأتي استمراراً لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى دولة الإمارات لمحاربة عدوى فيروس كورونا، والمحافظة…