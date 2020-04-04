أبوظبي تمدد إغلاق المراكز التجارية ومنع تداول ”الشيشة“ حتى إشعار آخر

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، عن تمديد قرار الإيقاف المؤقت لأنشطة المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة، بالإضافة إلى حظر خدمة تقديم النرجيلة ”الشيشة“ في المطاعم والمقاهي وغيرها، وذلك حتى إشعار آخر.
وأكدت الدائرة، في بيان، أن هذا الإجراء ”يأتي استمراراً لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى دولة الإمارات لمحاربة عدوى فيروس كورونا، والمحافظة على صحة وسلامة أفراد المجتمع“.
وتضمن القرار استمرار الإيقاف المؤقت لأنشطة خدمة ركن السيارات والإغلاق المؤقت لصالات اللياقة وكمال الأجسام، وصالات عروض السينما وألعاب التسلية والترفيه والألعاب الإلكترونية.
وشددت على أنه ”سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من ينتهكون هذه التعليمات“.
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي تعميماً بتمديد وقف أنشطة المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة وصالات السينما وألعاب التسلية والترفيه حتى إشعار آخر على مستوى الإمارة. pic.twitter.com/ipe3YQKFOu
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) April 4, 2020