الكويت تقرر متابعة الدراسة عن بعد في المدارس الخاصة الأجنبية‎‎

أصدر وزير التربية والتعليم العالي في الكويت الدكتور سعود الحربي؛ قراراً بالسماح للمدارس الخاصة الأجنبية باستكمال العام الدراسي 2019/ 2020 من خلال التعليم الإلكتروني (أي التعليم عن بُعد)، بشكل اختياري وبناءً على رغبة أولياء أمور الطلبة.

وتضمن القرار الوزاري، إلزام هذه المدارس بضمان حقوق الطلبة الذين لا يرغبون في استكمال دراستهم عن طريق التعليم الالكتروني للعام الدراسي الجاري، وذلك باستكمال العام الدراسي اعتباراً من 4 آب/ أغسطس المقبل ولمدة تتراوح من (5 إلى 6 أسابيع) وتوقيع إقرار يفيد ذلك.

وأوضحت وزارة التربية بقرارها الذي تداولته وسائل الإعلام المحلية ”أنها أعدّت ضماناً لنموذج إقرار بموافقة ولي الأمر على متابعة أبنائه للعام الدراسي 2019/2020، عبر وسائل التعلم عن بعد لضمان رقابة فاعلة على هذه المدارس“.

وقررت الوزارة خلال اجتماع عقدته اليوم برئاسة الوزير الحربي ”تأجيل سداد كافة الأقساط من الرسوم الدراسية سواء الحالية أو المتأخرة إلى حين انتهاء العام الدراسي، واستلام الطالب لشهادته، سواء كانت متابعته عبر وسائل التعليم عن بُعد، أو بعد انتهاء الفترة المحددة لاستكمال العام الدراسي بحسب الأحوال“.

وسبق أن كلَف مجلس الوزراء مطلع الشهر الجاري، وزير التربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإتاحة الفرصة لمتابعة العام الدراسي من خلال التعليم عن بُعد بصورة اختيارية بناءً على رغبة أولياء الأمور ومن يتعهد بهذا الشأن.

وتوجد في الكويت مدارس خاصة كثيرة تدرس مناهج وفقاً للأنظمة التعليمية الأمريكية والإنجليزية والفرنسية والعربية والهندية والباكستانية والفلبينية والإيرانية.

وأثارت قضية تعطيل التعليم في الكويت بسبب فيروس ”كورونا“ استياءً لدى الطلبة وأولياء الأمور خلال الأسابيع الماضية، حيث طالبوا بضرورة إيجاد حل لهذه القضية في ظل الظروف الصحية للمحافظة على مستقبل الطلبة.

وقررت الكويت في الـ 19 من شهر آذار/ مارس الماضي، تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات حتى الرابع من آب/ أغسطس المقبل، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات في محاولة منها للسيطرة على الوضع الصحي وتجنب انتشار الفيروس.