بسبب كورونا.. ”جيف بيزوس“ يتبرع بـ 100 مليون دولار لبنوك الطعام في أمريكا

أعلن الملياردير الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركة أمازون، جيف بيزوس، أنه سيتبرع بقيمة 100 مليون دولار إلى منظمة Feeding America؛ للمساعدة في تجديد بنوك الطعام وأدواتها؛ بهدف توصيل الطعام إلى أكبر عدد من العائلات الفقيرة.

وقدم بيزوس – الذي يعد أغنى رجل في العالم- تبرعه لبنوك الطعام الأمريكية لمساعدتها على إطعام عدد متزايد من الأمريكيين العاطلين عن العمل، الذين فقدوا وظائفهم خلال انتشار فيروس كورونا.

وبجانب منظمة Feeding America غير الربحية التي تقع في شيكاغو، تبرع الرئيس التنفيذي لشركة أمازون لأكثر من 200 بنك طعام في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وفقًا لشبكة ”سي.إن.إن“ الأمريكية.

ونشر بيزوس على إنستغرام صورة مع تعليق: ”حتى في الأوقات العادية، يعد انعدام الأمن الغذائي للأسر الأمريكية مشكلة مهمة، ولسوء الحظ فإن فيروس Covid-19 يزيد من هذا الضغط“، وأضاف بيزوس أن المطاعم مغلقة والعديد من الكنائس التي تقدم وجبات مجانية مغلقة أيضًا.

وكان بيزوس أعلن في شباط/فبراير الماضي أنه سيقدم 10 مليارات دولار لمكافحة التغير المناخي، وأنه بدأ صندوق ”تمويل بيزوس للأرض“، ومن المتوقع أن يبدأ في تقديم هذه المنح في صيف هذا العام.

وقال بيزوس: “تغير المناخ هو أكبر تهديد لكوكبنا، أريد أن أعمل جنبا إلى جنب مع الآخرين لتطوير الطرق المعروفة، واستكشاف طرق جديدة لمحاربة التأثير المدمر لتغير المناخ على هذا الكوكب الذي نتشاركه جميعا“.

ويُعد جيف بيزوس الأمريكي الوحيد من بين أغنى 5 أثرياء في العالم لم يوقع على وثيقة لصالح ”تعهد العطاء“، وهي حملة انطلقت لتشجيع أثرياء العالم للتبرع بأكثر من نصف ثرواتهم في المشاريع الخيرية، خلال حياتهم.