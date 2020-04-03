 الكويت بدون بصل.. جدل بعد تدافع مواطنين في الأسواق بسبب نقصه مع أزمة كورونا (فيديو) – إرم نيوز‬‎

الكويت بدون بصل.. جدل بعد تدافع مواطنين في الأسواق بسبب نقصه مع أزمة كورونا (فيديو)

الكويت بدون بصل.. جدل بعد تدافع مواطنين في الأسواق بسبب نقصه مع أزمة كورونا (فيديو)

المصدر: صلاح حسن - إرم نيوز

أظهر مقطع فيديو متداول حالة من التدافع بين عدد كبير من المواطنين في الأسواق الكويتية لشراء البصل، ما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسرعان ما صعد وسم #الكويت_بدون_بصل في قائمة الترند في البلد الخليجي، إضافة إلى المملكة العربية السعودية أيضًا، خاصة مع وصول شحنة من البصل إلى الكويت عن طريق السعودية.

وأحدث المقطع ردود فعل متباينة في ظل حالة حظر التجول ومنع التجمعات التي تفرضها دولة الكويت؛ بسبب إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا.

ويرى البعض أن البصل يساعد على الوقاية من نزلات البرد والعدوى الفيروسية وكذلك عدوى ”كوفيد – 19″، الأمر الذي تسبب في زيادة الطلب على شرائه فارتفع سعره بشكل مبالغ فيه، حتى أصبح شراؤه أمرا محفوفا بالمخاطر، وفق معلقين.

وقال مغرد يُدعى ”خالد فيصل الشمري“: ”#الكويت_بدون_بصل حسب موصلني من دولة الكويت الله يكون بعونهم“.

وأضاف حساب آخر: ”صراحة وضعهم يحزن أطالب المؤسسات الإغاثية وأهل الخير في السعودية إنهم يدعمونهم هذول جيراننا #الكويت_بدون_بصل“.

وظهر بائع يتبع وزارة التجارة الكويتية في مقطع فيديو يؤكد أن البصل به ندرة، وأضاف: ”يتم بيع خيشة بصل واحدة لكل مشترٍ“.

استغلال

في المقابل، اعتبر وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان أن الأزمة مفتعلة من قبل بعض المستغلين، مشيرا إلى أن البصل متوفر.

وكتب الروضان على حسابه في تويتر: ”البصل متوفر والمستغل سيحاسب والسوق إما أن يدار بشكل مهني ووفق الاشتراطات الوقائية أو سيديره إخوانكم من وزارة الداخلية والبلدية والتجارة. كلمة أخيرة لهؤلاء التجار السوق لأهل الكويت ولن نسمح لكم بالعبث ”.

 

وقبل أيام، أثارت مشاهد تدافع وزحام شديدين حول ”حاوية بصل“ في سوق الفرضة بالكويت حالة استنكار واسعة؛ بسبب المخاوف من انتشار وباء كورونا، في البلد الذي سجل نحو 13 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد المصابين حتى الآن إلى 208.

وأظهرت لقطات تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من العمال يتدافعون أمام حاوية بصل في محاولة للحصول على كيس.

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