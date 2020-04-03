الكويت بدون بصل.. جدل بعد تدافع مواطنين في الأسواق بسبب نقصه مع أزمة كورونا (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول حالة من التدافع بين عدد كبير من المواطنين في الأسواق الكويتية لشراء البصل، ما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسرعان ما صعد وسم #الكويت_بدون_بصل في قائمة الترند في البلد الخليجي، إضافة إلى المملكة العربية السعودية أيضًا، خاصة مع وصول شحنة من البصل إلى الكويت عن طريق السعودية.

فيديو / فوضى بسبب البصل ! pic.twitter.com/rUz0ccvVMT — المجلس (@Almajlliss) April 3, 2020

#الكويت_بدون_بصل أخبار عن انقطاع البصل في دولة الكويت، ورواج فيديو لوصول شحنه من البصل إلى الكويت عن طريق السعودية، ولكن اتضح أن الفيديو قديم جدًا.

pic.twitter.com/HM6KjxLvCT — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtWhaat) April 3, 2020

وأحدث المقطع ردود فعل متباينة في ظل حالة حظر التجول ومنع التجمعات التي تفرضها دولة الكويت؛ بسبب إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا.

ويرى البعض أن البصل يساعد على الوقاية من نزلات البرد والعدوى الفيروسية وكذلك عدوى ”كوفيد – 19″، الأمر الذي تسبب في زيادة الطلب على شرائه فارتفع سعره بشكل مبالغ فيه، حتى أصبح شراؤه أمرا محفوفا بالمخاطر، وفق معلقين.

فيديو / فوضى بسبب البصل ! pic.twitter.com/rUz0ccvVMT — المجلس (@Almajlliss) April 3, 2020

وقال مغرد يُدعى ”خالد فيصل الشمري“: ”#الكويت_بدون_بصل حسب موصلني من دولة الكويت الله يكون بعونهم“.

#الكويت_بدون_بصل حسب موصلني من دوله الكويت الله يكون بعونهم pic.twitter.com/K1YwUo0Ebv — خالدفيصل الشمري (@tpq25) April 3, 2020

وأضاف حساب آخر: ”صراحة وضعهم يحزن أطالب المؤسسات الإغاثية وأهل الخير في السعودية إنهم يدعمونهم هذول جيراننا #الكويت_بدون_بصل“.

صراحة وضعهم يحزن اطالب المؤسسات الاغاثية و اهل الخير في السعودية انهم يدعمونهم هذول جيراننا #الكويت_بدون_بصل pic.twitter.com/62bCrH9d1X — ضمير غائب (@ArabianHero1) April 3, 2020

وظهر بائع يتبع وزارة التجارة الكويتية في مقطع فيديو يؤكد أن البصل به ندرة، وأضاف: ”يتم بيع خيشة بصل واحدة لكل مشترٍ“.

فيديو/ بائع وزارة التجارة: خيشة بصل واحدة لكل مشتري.. والبطاطا الكويتية متوفرة. pic.twitter.com/ML8vVePVia — المجلس (@Almajlliss) April 3, 2020

استغلال

في المقابل، اعتبر وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان أن الأزمة مفتعلة من قبل بعض المستغلين، مشيرا إلى أن البصل متوفر.

وكتب الروضان على حسابه في تويتر: ”البصل متوفر والمستغل سيحاسب والسوق إما أن يدار بشكل مهني ووفق الاشتراطات الوقائية أو سيديره إخوانكم من وزارة الداخلية والبلدية والتجارة. كلمة أخيرة لهؤلاء التجار السوق لأهل الكويت ولن نسمح لكم بالعبث ”.

سبب آخر أعان تجار الأزمات هو سوء تنظيم شركة وافر وهو ما سنضع له حد البصل متوفر والمستغل سيحاسب والسوق إما أن يدار بشكل مهني ووفق الاشتراطات الوقائية أو سيديره اخوانكم من وزارة الداخلية و البلديه والتجارة كلمة أخيرة لهؤلاء التجار السوق لأهل الكويت ولن نسمح لكم بالعبث فيه ٣ pic.twitter.com/JLoqfu4xyb — خالد الروضان (@kalroudan) April 3, 2020

وقبل أيام، أثارت مشاهد تدافع وزحام شديدين حول ”حاوية بصل“ في سوق الفرضة بالكويت حالة استنكار واسعة؛ بسبب المخاوف من انتشار وباء كورونا، في البلد الذي سجل نحو 13 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد المصابين حتى الآن إلى 208.

وأظهرت لقطات تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من العمال يتدافعون أمام حاوية بصل في محاولة للحصول على كيس.