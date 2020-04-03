اعتقال 111 شخصا في حفل مختلط غرب طهران

أعلن قائد قوات الشرطة لمناطق غرب العاصمة الإيرانية طهران، العميد محسن خانجرلي، الجمعة، اعتقال 111 رجلا وامرأة؛ خلال إقامتهم حفلة مختلطة في حديقة بمدينة شهريار.

وقال العميد خانجرلي، في تصريحات صحفية، إن قوات الأمن اعتقلت الليلة الماضية جماعة مكونة من 91 رجلا و20 أمراة؛ خلال إقامتهم حفلة مختلطة في إحدى حدائق مدينة شهريار، غرب طهران، بعد مراقبة من جهاز المخابرات.

وأشار إلى اعتقال صاحب الحديقة، وقائد المجموعة التي أقامت الحفلة، وجرى تسليمهم إلى القضاء؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم“، مشيرا إلى ضبط 31 مركبة كانت تقل هؤلاء الأفراد.

وأضاف المسؤول الأمني في حديث لوكالة أنباء ”إيلنا“ العمالية، أن ”إقامة الحفلات المختلطة هو خط أحمر بالنسبة للشرطة، وإذا تم ملاحظتهم، فإننا سنغلق المكان ونعتقل المنظمين“، داعيا الإيرانيين إلى الإبلاغ عن أي حالات مماثلة.

وتعتبر إيران إقامة الحفلات المختلطة جزءا من الغزو الثقافي الغربي، ويواجه المشاركون في تلك الحفلات عقوبات قاسية بين الغرامة والسجن.