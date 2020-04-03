مرتضى منصور يدخل على خط الأزمة مع حياة الفهد (فيديو)

دخل المحامي والبرلماني المصري مرتضى منصور، على خط الأزمة التي خلفتها تصريحات الفنانة الكويتية حياة الفهد، المتهمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإهانة العمالة الوافدة، التي يشكل المصريون جزءًا منها في البلد الخليجي.

ورغم أن الفهد لم تسمِ المصريين في حديثها، لكن جرى تداول التصريحات على نطاق واسع باعتبارها إساءة للعمالة المصرية في الكويت.

على خلفية ذلك، نشر مرتضى مقطعا مصورًا يرد فيه على الفنانة الكويتية، ويقول إنها أساءت للمصريين، وأنها لا تمثل دولة الكويت، في حين طالب بإصدار بيان اعتذار رسمي عن تصريحاتها.

وهذه ليست المرة الأولى التي يشتبك فيها المحامي المصري الشهير مع شخصية كويتية، حيث سبق أن دخل في خلاف مع البرلمانية صفاء الهاشم، عندما تحدث أيضًا عن العمالة المصرية في بلادها.

وواصل منصور الرد على الفهد بقوله: ”في التسعينيات الكويتيين كانوا عندنا ومحدش تجرأ يقول يمشوا من عندنا وانتي بتقولي يترموا في الصحراء، لأ المصريين لا كلاب ولا يترموا في الصحراء، والمفروض إنك فنانة مش واحدة عادية والتانية المجنونة صفاء الهاشم البرلمانية اللي بتطلع تتكلم عن مصر هو إيه اللي بيحصل في الكويت يا جماعة“.

بل وطالب المحامي المصري ببيان اعتذار رسمي من دولة الكويت عن تصريحات حياة الفهد، التي واصل مهاجمتها بقوله: ”مينفعش يا ست حياة الكلام ده أقسم بالله أنا أول مرة أسمع عنك إنتي مش أم كلثوم ولا عبدالحليم حافظ ولا عبالوهاب حضرتك مين اللي بتتكلمي عن مصر“.

وكانت الفنانة الكويتية تتحدث في برنامج تلفزيوني عن تداعيات انتشار فيروس كورونا، عندما طالبت بترحيل العاملة الوافدة قائلة: ”بلدانهم ما تبيهم واحنا نبتلش فيهم؟ اطلعهم واقطهم برا والله لو اقطهم بالبر“، بعدها تلقت اتهامات وصل حد اتهامها بـ“العنصرية وعدم الإنسانية“.

لكن الفهد ردت على هذا الجدل بالقول إن حديثها ”فُهم بشكل خاطئ“، وأن هناك جهات تتصيد لها الأخطاء، كما أن التعبير خانها.