الداخلية السعودية تمنع التجول في مكة والمدينة المنورة 24 ساعة

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، اتخاذ قرار بمنع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة، على مدى 24 ساعة يوميا، اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأكدت الوزارة، أن منع الدخول والخروج لا يشمل الفئات المستثناة من منسوبي القطاعات الحيوية، في القطاعين العام والخاص، الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع.

ودعت الوزارة الجميع لاستشعار مسؤولياتهم الفردية والالتزام بالتوجيهات، والتقيد بإجراءات العزل؛ تحقيقا للمصلحة العامة.

وأكدت الداخلية السعودية للعموم،أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا، وأنها تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية المختصة.