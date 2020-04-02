الكويت تخلي سبيل الإعلامي علي العنزي

أخلَت محكمة الجنايات في دولة الكويت سبيل إعلامي، اتهم ببث شائعة عن حفر 50 قبرًا، إثر انتشار فيروس كورونا، وذلك بكفالة 5 آلاف دينار (ما يعادل 15,000 دولار)، وفق حساب ”أمن ومحاكم“ المحلي، المختص بنقل الأخبار الأمنية والقضائية.

وقضت النيابة العامة، قبل نحو أسبوع، بحبس الإعلامي الذي يدعى علي العنزي، 21 يومًا في السجن المركزي.

وانتشر تسجيل صوتي نُسب إلى العنزي، وهو يشيد بإجراءات الحكومة الكويتية في البداية، للحد من انتشار فيروس كورونا، قبل أن يدّعي أن الحكومة وجهت بتدشين 50 قبرًا جماعيًا لدفن ضحايا كورونا، متابعًا أنه لن يتم غسل الأموات، مبررًا أن الحكومة لا تريد أن تعلن عن هذا.

#الكويت #فيروس_كورونا #انثبروا_ببيوتكم

الإعلامي"علي العنزي"لأمر جلل وخطير اوجه لكم رسالة صوتية،اتمنى تاخذون كلامي على محمل الجد:

*صدرت التعليمات"للبلدية"بحفر أكثر من 50قبر

*حظر التجول قادم لا محالة

*أي مصاب لم يبلغ عن نفسه يتعرض للسجن 5سنوات وغرامة 50ألفpic.twitter.com/x9KScz5e2h — المحامي يَكيَكي (@LawyerYakYaki) March 17, 2020

وزعم العنزي هروب 5 مصابين بكورونا من مستشفى، واصفًا إياهم بـ“الحيوانات“، مؤكدًا أنه لم يتم القبض عليهم، كما تحدث عن حظر تجول تدريجي، وتغريم الناس بـ50 ألف دينار عن عدم التبليغ عن مصابين.