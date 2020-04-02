مستشفى يحذر من موت معظم مرضاه المصابين بكورونا

طلب مستشفى تابع للخدمة الصحية البريطانية من موظفيه الاستعداد لطفرة كبيرة في عدد الوفيات، وذلك قبل افتتاح المستشفى الميداني الجديد.

وتم تحذير المتطوعين من أن حوالي 80% من مرضى فيروس ”كورونا“ الموجودين على أجهزة التنفس الصناعي سيموتون في وحدة الطوارئ التي تضم 4000 سرير في شرق لندن.

ومن المقرر افتتاح مستشفى NHS Nightingale هذا الأسبوع وسيتألف من جناحين.

ووفقا لصحيفة ”ذا صن“، يتم تحذير الموظفين من أنهم سيواجهون مهمة صعبة، مع توقع معدل وفيات يتراوح بين 50 و 80% بين أولئك الذين يستخدمون أجهزة التنفس.

كما أن هناك تحذيرات من وجود نقص كبير في الأطباء قبل افتتاح المستشفى، وتم إلقاء اللوم على نقص اختبار فيروس كورونا لموظفي الخدمة الوطنية، مع دخول الآلاف للعزلة الذاتية، مما يعني أن بعض الأجنحة سيقوم الممرضون بتشغيلها.

وكانت الحكومة البريطانية قد قررت إطلاق المستشفى المؤقت في محاولة للسيطرة على أزمة الفيروس وتخفيف الضغط على المستشفيات الأخرى في جميع أنحاء البلاد.

وسيتم افتتاح المستشفى في 4 أبريل/نيسان للمصابين بالفيروس، وسيعمل الأطباء العسكريون في المستشفى للمساعدة في وقف انتشار المرض.

وكان قد تم تحويل مركز ExCel المؤتمرات والأحداث والحفلات في شرق لندن لمستشفى، وسيكون موطنا لما يصل إلى 4000 مريض بالفيروس، مع رعاية 16000 موظف، ومن المتوقع أن يتم توفير 500 سرير للاستخدام هذا الأسبوع.

جاء ذلك وسط ارتفاع الوفيات لـ 563 شخصا في المملكة المتحدة ليصل العدد الإجمالي إلى 2352حالة وفاة.

ويثير ارتفاع معدل الوفيات تساؤلات حول مدى فعالية الرعاية الصحية في إنقاذ أرواح المصابين بالمرض.