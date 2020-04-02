إصابة فنانة أمريكية بفيروس كورونا (صورة)

كشفت الممثلة والمنتجة الأمريكية ألكسندرا وينتوورث والمعروفة باسم ”آلي وينتوورث“ عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد COVID-19.

وأكدت الممثلة الكوميدية والمؤلفة والمنتجة الأمريكية البالغة من العمر 55 عاما، الخبر عبر صفحتها الرسمية على موقع ”إنستغرام“، حيث أُصيبت بالفيروس الجديد بعدما جاءت نتيجة التحليل إيجابية، مبينة أنها معزولة بشكل تام عن عائلتها وواصفة الأمر بالمأساة الكبيرة، وفقا لصحيفة ”فوكس نيوز“ الأمريكية.

وبدأت ألكسندرا في شرح ما تعانيه من أعراض، حيث ارتفعت حرارتها وأصيبت بآلام شديدة في جميع أنحاء الجسم وثقل في الصدر، وأرفقت بالمنشور صورة لها وهي ممددة على السرير بجانب كلبها ومنضدة مليئة بأكواب من السوائل.

وصرح جورج ستيفانوبولوس مذيع الاخبار ببرنامج ”Good Morning America“، وزوج ألكسندرا أنه بعد إصابة زوجته بالفيروس المستجد سيتجه للعمل من المنزل لأطول فترة ممكنة وخاصة أنها الآن معزولة بشكل كامل في الطابق العلوي لمنزلهما.

وبذلك انضمت ألكسندرا لقائمة المشاهير المصابين بالفيروس المستجد حيث أعلنت الممثلة البريطانية دونا إير إصابتها والممثل إدريس ألبا وزوجته وولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز ومغني الأوبرا الإسباني بلاسيدو دومينغو ولاعب الكرة الألماني ماكس كروزه والممثلة البريطانية إنديا فارما والفنان العالمي توم هانكس وزوجته والعديد غيرهم.

وأعلنت الإحصائيات الرسمية وصول عدد المصابين بالفيروس المستجد إلى أكثر من 802 ألف شخص في مختلف دول العالم وأكثر من 38 ألف حالة وفاة.