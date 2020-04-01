 السعودية .. توقيف متهور يتباهى بكسر حظر التجول – إرم نيوز‬‎

السعودية .. توقيف متهور يتباهى بكسر حظر التجول

السعودية .. توقيف متهور يتباهى بكسر حظر التجول

المصدر: فريق التحرير

أوقفت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية  شخصا عمد إلى تجاوز نقطة أمنية بتهور، هربا من المساءلة، لاختراقه حظر التجول.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن المتهم تباهى بتجاوزه النقطة الأمنية وقام بتوثيق ذلك عبر مقطع فيديو متداول.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص أخفى هويته مكتفيا بتصوير الطريق أمامه في أثناء القيادة، ومعلقا بسخرية: ”آسف مشفتكم، العسكري حط رجله“.

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