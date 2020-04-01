السعودية .. توقيف متهور يتباهى بكسر حظر التجول

أوقفت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية شخصا عمد إلى تجاوز نقطة أمنية بتهور، هربا من المساءلة، لاختراقه حظر التجول.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن المتهم تباهى بتجاوزه النقطة الأمنية وقام بتوثيق ذلك عبر مقطع فيديو متداول.

شخص متهور يتجاوز نقطة امنية اثناء حظر التجوّل بسرعة جنونية معرضاً ارواح رجال الامن للخطر ويحمل سلاح مع صاحبه ويصور على السناب شات في حسابه الشخصي ويتفاخر بذلك في محافظة :طريب على طريق الرياض وصلني عن طريق الواتس

اتمنى يتم القبض عليه pic.twitter.com/eDRS6cDhNG — نقاد (@D7D711222) March 31, 2020

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص أخفى هويته مكتفيا بتصوير الطريق أمامه في أثناء القيادة، ومعلقا بسخرية: ”آسف مشفتكم، العسكري حط رجله“.