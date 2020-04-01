سعوديون يتداولون صورة نادرة لثلاثة من مختطفي ”مريم“

نشر شقيق المختطف السعودي السابق يوسف العماري عبر حسابه في موقع ”تويتر“، صورة لشقيقه وهو صغير مع المختطفين السابقين موسى الخنيزي ونايف القرادي.

وما لبث أن تداول ناشطون سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الصورة، معبرين عن استنكارهم من الجريمة التي وقعت بحقهم.

#يوسف_العماري #موسى_الخنيزي #نايف_القرادي

الصوره HD

والله ياكمية البراءه فالصوره ???????? مانقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن فرقهم عن امهاتهم شي يغبن ويشلع القلب شلع ???????? pic.twitter.com/3RNsLTp1op — honey_ (@iho60) March 31, 2020

ولا تزال قضية المتهمة باختطاف الأطفال ”مريم“، التي شغلت الرأي العام السعودي، تشهد تطورات وسط تكتم الجهات الرسمية التي تحقق فيها.

وسبق أن أعلن ناشطون وإعلاميون مهتمون بمتابعة قضية المتهمة ”مريم“، أن اثنين من المختطفين السابقين كانوا في حضانة امرأتين مختلفتين قبل أن يعودا إلى عهدة ”مريم“.

ويرجح أن يتم التوصل لمختطفين آخرين في القضية التي أعادت الأمل لعشرات العائلات التي فقدت أبناءها وسط شبهات باختطافهم في السعودية.