 الأمن الكويتي يختار طريقة لافتة للتشجيع على التزام المنازل (فيديو) – إرم نيوز‬‎

الأمن الكويتي يختار طريقة لافتة للتشجيع على التزام المنازل (فيديو)

الأمن الكويتي يختار طريقة لافتة للتشجيع على التزام المنازل (فيديو)

المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

اختار عدد من رجال الأمن في الكويت، طريقة لافتة لدعوة السكان للالتزام بمنازلهم خلال فترة حظر التجول الجزئي الذي بدأته الكويت منذ 22 آذار/مارس الجاري وحتى إشعار آخر؛ بسبب فيروس كورونا.

ولجأت الدوريات الأمنية التي طافت الشوارع قبيل بدء ساعات الحظر إلى الإنشاد بمكبرات الصوت وبرفقة بعض الآلات الإيقاعية لمطالبة ”محبي الكويت“ بالبقاء إلى جانب أبنائهم في المنازل.

وبدت الشوارع خالية بشكل كامل أثناء تجوال السيارات الأمنية التي تعمل على مراقبة تطبيق الحظر بمختلف المناطق حرصًا على السلامة العامة في البلاد.

وتبدأ ساعات حظر التجول في الكويت منذ الخامسة مساءً وحتى الرابعة صباحًا، وذلك للسيطرة على الوضع الصحي ومنع التجمعات والاختلاط التي تؤدي إلى سرعة انتشار الفيروس الذي أصاب 289 شخصًا حتى الآن.

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