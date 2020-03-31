الأمن الكويتي يختار طريقة لافتة للتشجيع على التزام المنازل (فيديو)

اختار عدد من رجال الأمن في الكويت، طريقة لافتة لدعوة السكان للالتزام بمنازلهم خلال فترة حظر التجول الجزئي الذي بدأته الكويت منذ 22 آذار/مارس الجاري وحتى إشعار آخر؛ بسبب فيروس كورونا.

ولجأت الدوريات الأمنية التي طافت الشوارع قبيل بدء ساعات الحظر إلى الإنشاد بمكبرات الصوت وبرفقة بعض الآلات الإيقاعية لمطالبة ”محبي الكويت“ بالبقاء إلى جانب أبنائهم في المنازل.

#فيديو| سيارات بمكبرات صوت تحث الناس على الجلوس في المنزل#كورونا_في_الكويت pic.twitter.com/wzWvUhFak0 — أمن ومحاكم -mediacourt (@mediacourt) March 31, 2020

وبدت الشوارع خالية بشكل كامل أثناء تجوال السيارات الأمنية التي تعمل على مراقبة تطبيق الحظر بمختلف المناطق حرصًا على السلامة العامة في البلاد.

وتبدأ ساعات حظر التجول في الكويت منذ الخامسة مساءً وحتى الرابعة صباحًا، وذلك للسيطرة على الوضع الصحي ومنع التجمعات والاختلاط التي تؤدي إلى سرعة انتشار الفيروس الذي أصاب 289 شخصًا حتى الآن.