الكويت.. ضبط وافد سوري انتحل صفة رجل أمن للمرة الثانية وكسر حظر التجول (فيديو)

ضبطت الأجهزة الأمنية في الكويت، وافدا سوريا عقب ساعات من إخلاء سبيله بتهمة انتحال صفة رجل أمن وكسر حظر التجول المفروض في البلاد بشكل جزئي للوقاية من كورونا.

وقال اللواء المتقاعد حمد السريع، إنه ”تم ضبط الوافد، وهو حدث، قبل بضعة أيام؛ عقب ظهوره بمقطع فيديو متحديا الحظر، ثم أُخلي سبيله يوم أمس، عقب حجز جواز سفره لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه بعد استقرار الأوضاع في البلاد“.

بعد إخلاء سبيل الوافد السوري يوم الأمس والذي ظهر بمقطع فيديو متحديا الحظر وحجز جواز سفره لحين استقرار الأوضاع لاتخاذ الاجراءات بحقه. قام صديقه بتصويره ونشر مقطع الفيديو له بصوره استفزازية للناس فتم ضبطه عند 11 مساءا واحالته لشرطة الأحداث وتسجيل قضيه بحقه-1يتبع. pic.twitter.com/AoQiGFNEOB — حمد السريع (@bomshary871) March 31, 2020

وأوضح السريع، الذي اعتاد على نقل آخر الأخبار الأمنية عبر حسابه الإلكتروني، أن ”الوافد السوري أقدم على تصوير مقطع آخر بصورة استفزازية عقب خروجه، فتم ضبطه مجددا بعد ساعات قليلة على إخلاء سبيله، وإحالته إلى شرطة الأحداث وتسجيل قضية بحقه“.

وأثار المقطع الثاني المتداول للحدث السوري، استياء عدد من المواطنين، الذين أبدوا استغرابهم من إخلاء سبيله، قبل أن يتم الإعلان عن إعادة ضبطه وعرضه على الجهات المعنية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته للنيابه pic.twitter.com/mkQcX2eZ3x — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) March 31, 2020

بدورها، أكدت وزارة الداخلية في بيان رسمي صدر عنها، الثلاثاء، أنه ”تم تحرير قضية بحق مقيم خالف قانون الحظر وانتحل صفة رجل أمن، وتم حجزه وجار عرضه على نيابة الأحداث“.