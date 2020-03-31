 الكويت.. ضبط وافد سوري انتحل صفة رجل أمن للمرة الثانية وكسر حظر التجول (فيديو) – إرم نيوز‬‎

الكويت.. ضبط وافد سوري انتحل صفة رجل أمن للمرة الثانية وكسر حظر التجول (فيديو)

الكويت.. ضبط وافد سوري انتحل صفة رجل أمن للمرة الثانية وكسر حظر التجول (فيديو)

المصدر: نسرين العبوش– إرم نيوز

ضبطت الأجهزة الأمنية في الكويت، وافدا سوريا عقب ساعات من إخلاء سبيله بتهمة انتحال صفة رجل أمن وكسر حظر التجول المفروض في البلاد بشكل جزئي للوقاية من كورونا.

وقال اللواء المتقاعد حمد السريع، إنه ”تم ضبط الوافد، وهو حدث، قبل بضعة أيام؛ عقب ظهوره بمقطع فيديو متحديا الحظر، ثم أُخلي سبيله يوم أمس، عقب حجز جواز سفره لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه بعد استقرار الأوضاع في البلاد“.

وأوضح السريع، الذي اعتاد على نقل آخر الأخبار الأمنية عبر حسابه الإلكتروني، أن ”الوافد السوري أقدم على تصوير مقطع آخر بصورة استفزازية عقب خروجه، فتم ضبطه مجددا بعد ساعات قليلة على إخلاء سبيله، وإحالته إلى شرطة الأحداث وتسجيل قضية بحقه“.

وأثار المقطع الثاني المتداول للحدث السوري، استياء عدد من المواطنين، الذين أبدوا استغرابهم من إخلاء سبيله، قبل أن يتم الإعلان عن إعادة ضبطه وعرضه على الجهات المعنية.

بدورها، أكدت وزارة الداخلية في بيان رسمي صدر عنها، الثلاثاء، أنه ”تم تحرير قضية بحق مقيم خالف قانون الحظر وانتحل صفة رجل أمن، وتم حجزه وجار عرضه على نيابة الأحداث“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
الشرطة الكويتية
الكويت
تاغ
كورونا
وافد سوري
تاريخ النشر
تاريخ التحديث