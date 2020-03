الكويت.. ضبط وافد سوري انتحل صفة رجل أمن للمرة الثانية وكسر حظر التجول (فيديو)

View this post on Instagram

الأجهزة الأمنية في الكويت تضبط وافدا سوريا عقب ساعات من إخلاء سبيله بتهمة انتحال صفة رجل أمن وكسر حظر التجول المفروض في البلاد بشكل جزئي للوقاية من كورونا. . #إرم_نيوز #فزعه_الكويت #سوريا #حظر_التجول #خليك_ببيتك_وانشد_لوطنك #أخبار #منوعات #الكويت #كورونا #فيروس_كورونا #غرائب #الحظر_الكامل #فعاليات_الحجر_المنزلي #الحظر_الكلي #الجهراء #لايك #تفاعل #جديد #ترند #فيديو #video #trend #news #kuwait #coronavirus