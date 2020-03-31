”يوميات مصاب بالكورونا“.. الكاتبة السعودية تغريد الطاسان تروي تجربتها مع الفيروس

كشفت الكاتبة السعودية تغريد الطاسان تفاصيل معاناتها منذ لحظة علمها بإصابتها بفيروس ”كورونا“ هي وبناتها، إلى فترة تحسنها من المرض.

وقالت الكاتبة في صحيفة ”الوطن“ المحلية، إنها عاشت خوفا وألما منذ لحظة إبلاغها عبر الهاتف أنها مصابة وبناتها الأربع بفيروس ”كورونا“، مؤكدة أنها وضعت السماعة آنذاك وهي مذعورة، وكان كل تفكيرها منصبا على العزلة التي تنتظرها ومخاوفها منها.

وأضافت أنه بالرغم من تطمينات الفريق الطبي الذي التقته بعد توجهها وبناتها إلى المستشفى، ظل الحزن مسيطرا عليها.

وروت تغريد تفاصيل الأيام التي قضتها في العزلة وأعراض المرض، لافتة إلى أن صداعا قويا لزمها وكأن مطرقة تطرق على رأسها باستمرار، وأن رئتيها كانتا تصارعان للحصول على الهواء، مبينة أن عملية سحب الهواء تشبه سحب شظايا زجاج.

وتابعت أنه في الأسبوع الثاني خفت هذه الآلام وتقلصت، وهو ما مكنها أخيرا من بدء تناول الطعام، مؤكدة استمرارها بالتواجد بالعزل إلى حد اللحظة، لكن آلامها وحدة السعال انخفضت كثيرا.

وسبق أن أعلنت الكاتبة السعودية أن إصابتها مع بناتها بكورونا كانت جراء مخالطة أقارب كانوا في زيارة لوالدتها، قبل ثلاثة أسابيع، حيث لم يكن يظهر عليهم أي أعراض للفيروس.