التزاما بتعليمات الحظر.. سعودي يفقد 6 من أسرته ويرفض استقبال المعزين (فيديو)

التزم مواطن سعودي بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس ”كورونا”، حيث رفض استقبال المعزين، رغم فقدانه 6 من أهله في حادث سير.

وذكر رازق الشراري في لقاء متلفز، أن حادث سير مروعا أفقده والدته وابن شقيقه وخالته وابن خالته وزوجة ابن خالته وابنته، فيما أصيب ابنه وزوجة أخيه، مبينا أنه ورغم مصابه رفض استقبال المعزين، كي لا يكون العزاء بؤرة لانتشار فيروس ”كورونا“، مكتفيا بتلقي التعازي عبر الرسائل النصية في الهاتف الجوال.

وقال إنه رغم حزنه الشديد، إلا أنه ظل حريصا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتفادي ”كورونا“؛ لأن المواطنين هم خط الدفاع الأول من خلال الالتزام.