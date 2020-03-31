مع تفشي كورونا .. تطبيقات جديدة تتيح زيارات افتراضية للمواقع المقدسة

أغلقت جائحة كورونا كل المزارات السياحية والمواقع المقدسة في جميع أنحاء العالم وأجبرت الناس على الابتعاد عن الشوارع والزحام والبقاء في المنزل، ما أحبط العديد من الناس، ولكنه فتح بابًا آخر، وهو التجول الافتراضي.

وفقًا لصحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، ظهرت تطبيقات جديدة متعددة تتيح زيارة المواقع المقدسة والسياحية في جميع أنحاء العالم، من خلال جولات افتراضية عبر الإنترنت.

بيت المقدس

ينقل فيلم ”المدينة المقدسة“ الوثائقي والذي تم تصويره بنظام الواقع الافتراضي بزاوية 360 درجة، المشاهدين إلى بعض أهم الأحداث الدينية في القدس: احتفال النار المقدسة، وهو احتفال عيد الفصح الأرثوذكسي في كنيسة القيامة؛ وصلاة رمضان في المسجد الأقصى، والصلاة الكهنوتية لعيد الفصح اليهودي عند حائط البراق.

ويتكون الفيلم الوثائقي من لقطات لاحتفالات عام ،2019 بالإضافة إلى لقطات رائعة لآثار وعمارة القدس.

مكة المكرمة

بعد حظر الحج في مكة المكرمة هذا العام، بدأ إيهاب فارس، الرئيس التنفيذي لوكالة BSocial، وهي وكالة رقمية في القاهرة، العمل على نسخة محدثة من تطبيق Experience Mecca (تجربة مكة)، وهو تطبيق يقدم نظرة افتراضية على الكعبة أقدس موقع إسلامي في العالم، وهو يدرك أن التوقيت سيعني على الأرجح ارتفاعًا في التنزيلات للتطبيق الذي صدر لأول مرة في عام 2017 من خلال OculusVR، وهو يستخدم النمذجة ثلاثية الأبعاد لمنح المشاهدين نظرة مباشرة على أقدس مدينة إسلامية وطقوس الطواف.

روما

يوفر موقع ”الفاتيكان“ الإلكتروني، خدمة التجوال الافتراضي في روما، خلال الأسبوع المقدس، حيث سيعظ بابا الفاتيكان هذا العام على منبر فارغ بسبب الوباء، ويمكن لمستخدمي الخدمة حضور عيد الفصح وأحد السعف ووعظة الجمعة العظيمة التذكارية وعشية عيد الفصح افتراضيًا، من راحة منزلهم مع اتباع إرشادات التباعد الاجتماعي، كما يمكن زيارة عدد من المعالم والتجول فيها بصور بانورامية غامرة بزاوية 360 درجة، وذلك بفضل التعاون الذي دام لمدة 12 عامًا بين الفاتيكان وجامعة فيلانوفا.