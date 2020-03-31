في مشهد لافت.. فتيات من الأسرة الحاكمة بالكويت يشاركن بأعمال تطوعية (فيديو)

وثَق أحد النشطاء في الكويت، مشاركة فتيات من آل الصباح، الأسرة الحاكمة في البلد الخليجي، في الأعمال التطوعية الشعبية للمساهمة بمواجهة فيروس ”كورونا“.

وفي مشهد لافت، ظهرت الفتيات في أثناء مباشرتهن لعملهن التطوعي وتوزيع المساعدات ضمن فريق تطوعي من جمعية الهلال الأحمر التي تشارك بتقديم مختلف المستلزمات للمحتاجين في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها البلد الخليجي الذي يتجاوز عدد سكانه أربعة ملايين و600 ألف نسمة.

وبادر أحد النشطاء بالحديث مع الفتيات طالبا منهن التعريف عن أنفسهن، حيث ذكرن أنهن من بنات آل الصباح، وواحدة منهن هي ابنة الشيخ محمد الخالد وزير الداخلية الأسبق.

وأبدت المتطوعات سعادتهن بهذا العمل التطوعي وعدم تخوفهن من الفيروس المنتشر، مؤكدات أنهن يقصدن مساعدة المحتاجين في هذه الظروف.

وختم الناشط الذي وثَق المقطع المصوَر حديثه بالثناء على الفتيات وعلى أسرة آل الصباح التي تحكم البلاد بقيادة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الملقب بـ ”أمير الإنسانية“.