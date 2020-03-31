سعودي تعافى من ”كورونا“ يروي تجربته مع المرض

كشف متعاف سعودي في منطقة جازان تفاصيل إصابته بفيروس ”كورونا“ ورحلة علاجه منه حتى شفائه.

وقال المتعافي السعودي ويدعى أحمد الخواجي، إنه كان في سفر وعند عودته إلى المملكة التزم بتعليمات وزارة الصحة، وألزم نفسه بالحجر المنزلي الذاتي.

وأضاف أنه بعد عدة أيام شعر بارتفاع في درجة حرارته، فراوده الشك في حقيقة كونه مصابا، فتوجه من فوره إلى المستشفى، وبعد إجراء تحاليل ثبتت إصابته، بحسب صحيفة ”عكاظ“ المحلية.

وأرسلت الجهات المعنية له سيارة إسعاف، ثم تم عزله في المستشفى مدة 14 يوما، حتى مرحلة الشفاء.

وأشار إلى أنه بعد تماثله للشفاء غادر المستشفى إلى أحد الفنادق المخصصة لاستكمال الإجراءات الاحترازية، مبينا أنه كان يتواصل مع عائلته عبر الهاتف الجوال، وكان يشغل وقته بالقراءة وتصفح الإنترنت، إضافة إلى متابعة مهامه كرئيس لجنة الإصحاح البيئي عبر الإنترنت والهاتف.