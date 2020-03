ممرضة سعودية تخطف الأضواء بإنقاذ رجل سقط أرضا في مركز تسوق (فيديو)

View this post on Instagram

في موقف إنساني.. مُمرضة تُباشر حالة مواطن سقط أرضًا بعد تعرّضه لنوبةٍ في محل تسوق بعرعر، حيث قدّمت له الإسعافات الأولية اللازمة إلى حين نُقل للمستشفى. . #إرم_نيوز #شهامة_ممرضة_تنقذ_حياة_مواطن #عرعر #ممرضة #السعودية #محل #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #video #ksa #saudiarabia