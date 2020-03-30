ممرضة سعودية تخطف الأضواء بإنقاذ رجل سقط أرضا في مركز تسوق (فيديو)

خطفت ممرضة تدعى مجيدة العنزي، الأضواء في السعودية، يوم الاثنين، بعدما وثق مقطع فيديو من كاميرا مراقبة بمركز تسوق تجاري نجاحها في إنقاذ شاب من موت محقق.

وبدأت القصة عندما كانت العنزي تتسوق في فترة النهار بأحد المراكز التجارية بمدينة عرعر في منطقة الحدود الشمالية، لتفاجئ بأحد المتسوقين في المركز يسقط أرضاً.

وتوجهت العنزي نحو الشخص فوراً، وبدأت بتقديم الإسعافات الأولية له لحين حضور الإسعاف ونقله للمستشفى، بما في ذلك فتح مجرى الهواء له بعدما انسد بسبب بلعه للسانه، وهي حالة طبية خطيرة تتسبب بالوفاة اختناقاً مالم يتوفر لمن يواجهها مسعف خبير.

وانتشر مقطع فيديو يوثق ما قامت به الممرضة العنزي، لتلقى إشادة واسعة من مواطنيها ومطالب بتكريم رسمي كثيراً ما تحقق في حوادث مماثلة.

#شهامه_ممرضه_تنقذ_حياه_مواطن

اقسم انها مفخرة هذي البنت…

بالرغم من هذ الازمه ( كورونا) اللي نمر فيها الا انها تصرفت بشهامة المرأة السعودية.. بارك الله فيك وجعل ماقمتي به في ميزان حسناتك pic.twitter.com/zYaayJQwxQ — الظل (@Sha_14141) March 30, 2020

الف شكر وتستاهل التكريم على الي سوته ❤️ #شهامه_ممرضه_تنقذ_حياه_مواطن — Traf ♡ (@Traf_200) March 30, 2020

وتحت الوسم ”#شهامة_ممرضة_تنقذ_حياة_مواطن“ دون آلاف السعوديين في تويتر، عبارات مديح وثناء على مواطنتهم التي جذبتهم بتصرفها.

#شهامه_ممرضه_تنقذ_حياه_مواطن

لاغرابه في نظرنا شهامة بينما لتواضعها ستراه واجب .. اللهم احفظ بناتنا هذي هي المثل المشرف اللي ينرفع بهالراس — أميرة ولكن !! ٢ (@wow44wow) March 30, 2020

#شهامه_ممرضه_تنقذ_حياه_مواطن تسلم يمينها وغير مستغرب على بنات الوطن اخخ أنا فخوور فيكم..وجداً ???? — ???????? (@fooxail16) March 30, 2020

وتسابقت وسائل إعلام محلية بينها محطات التلفزة، للوصول إلى العنزي واستضافتها بعد عملها البطولي والخطير على حد وصف كثير من المدونين السعوديين الذين أشاروا لتجاهل مواطنتهم لإجراءات وقاية نفسها من فيروس كورونا الجديد في سبيل إنقاذ الشخص الذي سقط أرضاً.

وظهرت العنزي لاحقاً في مقابلة تلفزيونية، وقالت إنها استطاعت تشخيص حالة الشخص الذي أسعفته، على أنها نوبة صرع شديدة، فقامت بأبعاد الأشياء الحادة من حوله، وأبعدت المتجمهرين لعدم منع وصول الهواء، وقامت بإمالة الشخص جانباً ومن ثم سحبت لسانه الذي ابتلعه بإصبعيها.