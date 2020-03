السعودي أبو الفدا يرد على ترامب (فيديو)

View this post on Instagram

الشاب السعودي المسمى "أبو الفدا" يعلق على الخطأ الذي وقع فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عندنا وضعه في "منشن" بدلا من هئية الأغذية والدواء الأمريكية. . #ترامب #ابو_الفدا #السعودية #جدة #فيروس_كورونا #trump #ksa #saudiarabia #COVID_19