السعودي أبو الفدا يرد على ترامب (فيديو)

ظهر الشاب السعودي المعروف بلقب ”أبو الفدا”، اليوم الاثنين، في مقطع فيديو ليرد على إشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إليه عن طريق الخطأ، وسخر من الحادثة التي أثارت موجة من السخرية والطرافة تجاوزت حدود السعودية.

وأصبح ”أبو الفدا“ نجماً في السعودية منذ يوم الأحد بعدما أخطأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإشارة لمعرف خاص بحساب يحمل صورته في تويتر بدلاً من الإشارة لمعرف خاصة بهيئة حكومية أمريكية.

وقال ”أبو الفدا“ في مقطع فيديو صوره اليوم الاثنين، إنه فوجئ بما جرى بعدما تم إبلاغه بإشارة الرئيس الأمريكي لحسابه في تويتر، وقال عن طريق السخرية إنه جاهز لتأمين طلبية الرئيس دونالد ترامب ومساعدته.

وكان ترامب قد طالب في تغريدته هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بالمصادقة على معدات طبية اقترحها عمدة ولاية أوهايو، وبدلاً من أن يكتب حروف معرف الهيئة في تغريدته، دون بدلاً من ذلك معرف حساب أبي الفدا، ليتلقى آلاف التعليقات الساخرة والانتقادات على خطأه.

ولم يترك ”أبو الفدا“ المناسبة تمر دون ان يحث مواطنيه السعوديين على البقاء في المنازل لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم بعدواه السريعة، وتسبب بعشرات آلاف الوفيات خلال نحو أربعة أشهر من ظهوره أول مرة في الصين.

وعرف عدد من السعوديين مواطنهم ”أبو الفدا“ من خلال مقاطع الفيديو المتنوعة التي ينشرها على الدوام عبر حسابيه في موقعي ”يوتيوب“ وسناب شات“ تحت اسم ”سنابات أبو الفدا“، لكن شهرته ظلت على نطاق محدود مقارنة بمشاهير سعوديين آخرين يتابعهم الملايين.

غير أن إشارة الرئيس الأمريكي الخاطئة لحساب منسوب لأبو الفدا، جعلته حديث السعوديين عبر سيل من التعليقات الساخرة والسيناريوهات الافتراضية لتطور علاقة مواطنهم مع ترامب، وبالتزامن مع كل ذلك، قرر الآلاف متابعة حسابات الشاب في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

الرئيس الأمريكي ترامب كتب تغريدة يطلب من (إدارة الغذاء والدواء الأمريكية) التحرك بسرعة في أعمالهم، وذلك في تغريدة كتبها قبل قليل، لكن بدلاً من وضع حساب (إدارة الغذاء والدواء) قام بالخطأ بوضع حساب (أبو الفدا) السعودي المشهور في السناب. أغرب شي شفته اليوم https://t.co/b6jyVBRqmE — إيـاد الحمود (@Eyaaaad) March 29, 2020

وكثيراً ما يثير الرئيس ترامب الجدل بتغريداته في موقع تويتر الذي عرف بولعه الكبير للتغريد فيه بقضايا محلية وعالمية، خاصة ورسمية.