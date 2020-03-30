الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان يودعان رسميا حياة الملوك

نشر الأمير هاري وزوجته الأمريكية ميغان رسالتهما الأخيرة بوصفهما عضوين عاملين في العائلة المالكة البريطانية، اليوم الإثنين، قبل الشروع رسميا في القيام بأدوار جديدة بعيدا عن حياة الملوك.

وصدم الأمير هاري وميغان الملكة إليزابيث وباقي أفراد الأسرة في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، بإعلان اعتزامهما التخلي عن مهامهما الملكية.

واتفقت الملكة، البالغة من العمر 93 عاما، معهما لاحقا على أن يشقا طريقهما بنفسيهما بدءا من شهر أبريل/نيسان المقبل.

لذا، فإنه اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، سيكون دوقا ساسكس أحرارا في ممارسة وظائف جديدة، وكسب أموالهما وقضاء معظم وقتهما في أمريكا الشمالية.

لكنهما لن يكون بوسعهما استخدام لقب ”ملكي“ في الترويج أو القيام بواجبات رسمية، ووافقا على عدم استخدام لقب صاحب أو صاحبة السمو الملكي.

وسيبقى الأمير هاري، البالغ من العمر 35 عاما، حفيد الملكة والسادس في ترتيب ولاية العرش، أميرا لكن دون تولي أي مناصب عسكرية.

وقال الزوجان في رسالتهما الأخيرة إلى ما يربو على 11 مليون متابع لحسابهما على انستغرام: ”في حين أنك قد لا ترانا هنا، سيستمر العمل“، وأضافا: ”نتطلع إلى إعادة التواصل معكم قريبا، لقد كنتم رائعين! وإلى أن نلتقي، فضلا اعتنوا بأنفسكم وببعضكم البعض“.

وقال بيان صادر عن مكتبهما إن الزوجين سيركزان الآن وفي الأشهر القليلة المقبلة على أسرتهما، بينما ”يطوران منظمتهما المستقبلية غير الربحية“.

وأضاف البيان: ”يفضل دوق ودوقة ساسكس أن يظل التركيز خلال الأسابيع والأشهر التالية على الاستجابة العالمية لكوفيد-19 (فيروس كورونا)“.