السعودية.. الكشف عن نتيجة فحص كورونا لـ“الباصق داخل مجمع بمكة“

تبين خلو مقيم يمني في المملكة العربية السعودية من إصابته بفيروس ”كورونا“، وذلك بعد صدور نتائج الفحوص الطبية بشأن التحقق من إصابته من عدمها، عقب القبض عليه في أحد المجمعات التجارية بمنطقة مكة المكرمة، بتهمة البصق داخله.

ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن ”صحة مكة“ أصدرت تقريرا طبيا يثبت سلامة العامل من وجود فيروس كورونا وإطلاق سراحه وعدم إبقائه في الحجر الصحي.

وتسلم مركز الشرطة، اليمني المتهم، لمتابعة التحقيقات معه بشأن تصرفه وإحالة قضيته إلى النيابة العامة.

وألقي القبض على المتهم في وقت سابق بعد بلاغ من سعودي بتعمد المقيم البصق داخل مجمع تجاري.