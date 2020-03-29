الإمام الجديد لمسجد قباء التاريخي يكشف أسباب عزل سلفه المغامسي

نشر الإمام الجديد لمسجد قباء التاريخي في المدينة المنورة، الشيخ الدكتور سليمان الرحيلي، اليوم الأحد، موعظة دينية بدا أنها حملت تفسيرا دقيقا لأسباب إعفاء سلفه، الشيخ صالح المغامسي من إمامة أول مسجد في الإسلام.

وقال الشيخ الرحيلي إنه ”مما يميز أهل السنة ويفضح أهل الأهواء والبدع : *السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله * حفظ هيبة ولاة الأمور * توقير ولاة الأمور * نصح ولاة الأمور بما يليق بمقامهم سرا * عدم التأليب الصريح على ولاة الأمور ولا الخفي بتوجيه النداءات العامة لهم على المنابر وفي الوسائل العامة“.

مما يميز أهل السنة ويفضح أهل الأهواءوالبدع :

*السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله * حفظ هيبة ولاة الأمور * توقير ولاة الأمور * نصح ولاة الأمور بما يليق بمقامهم سرا * عدم التأليب الصريح على ولاة الأمور ولا الخفي بتوجيه النداءات العامة لهم على المنابر وفي الوسائل العامة — سليمان الرحيلي (@solyman24) March 28, 2020

ويقول مدونون سعوديون علقوا على موعظة الرحيلي التي أوردها في تغريدة عبر تويتر، إنه يقصد دعوة المغامسي التي سرعان ما تراجع عنها، عندما دعا عبر تويتر إلى إطلاق سراح من وصفهم بـ ”السجناء المخطئين“ بوصفه ”أحد أسباب رفع البلاء“.

ولم يُشر الرحيلي إلى كون تغريدته تتعلق بسلفه المغامسي بشكل صريح، لكن الدعوة فيها لتوجيه النصيحة لولاة الأمر سرا، وعدم توجيه النداءات العامة لهم على المنابر وفي الوسائل العامة، دفع كثيرين للاعتقاد بأنها السبب الرئيس لإعفاء المغامسي.

وربطت جميع التقارير الإعلامية وتعليقات مدوني مواقع التواصل الاجتماعي، بين تغريدة المغامسي وقرار إعفائه من إمامة مسجد قباء، فيما جاءت تغريدة الإمام الجديد للمسجد لتكشف جانبا آخر يرتبط بقبول قادة البلاد لنصائح كبار رجال الدين طالما أنها تتم بالتواصل المباشر بينهم، بدلا من أسلوب ”النداءات العامة“ التي أشار إليها الرحيلي.

وجاء إعفاء المغامسي بعد يوم من نشر تغريدة قال فيها: ”نهنئ في هذا اليوم المبارك خادم الحرمين الشريفين ونهنئ أنفسنا بنجاح القمة الافتراضية لمجموعة العشرين وأضيف من أسباب رفع البلاء وكشف الوباء ثلاثة: الالتجاء إلى الله بالدعاء والاستغفار.. الإحسان إلى الفقراء والمنقطعين.. العفو -ما أمكن- عن المخطئين من المسجونين“.

وسارع المغامسي لحذف تغريدته تلك، ونشر توضيحا بشأنها قال فيه: ”بعد تأمل وجدت أنني لم أوفق في تغريدتي والتي قصدتُ بها العفو عن مساجين الحق العام في المخالفات البسيطة، كما جرت عليه عادة القيادة المباركة في رمضان، أمّا أصحاب المخالفات الجسيمة فمردّه لما يقرره الشرع بحقهم، وعن سيئ النية الذي حاول استغلالها ضد وطني فأقول: لن يزيدكم خبثكم إلا خسارا“.

بعد تأمل وجدت أنني لم أوفق في تغريدتي والتي قصدتُ بها العفو عن مساجين الحق العام في المخالفات البسيطة، كما جرت عليه عادة القيادة المباركة في رمضان، أمّا أصحاب المخالفات الجسيمة فمردّه لمايقرره الشرع بحقهم، وعن سييء النية الذي حاول استغلالها ضد وطني فأقول:لن يزيدكم خبثكم إلا خسارا — الشيخ صالح المغامسي (@SalehAlmoghamsy) March 28, 2020

وأعقب تغريدتي المغامسي صدور قرار إعفائه من منصبه الذي تسلمه في العام 2006، عندما أصبح إماما وخطيبا للمسجد العريق ذي المكانة التاريخية الكبيرة في نفوس مسلمي العالم، حيث شارك النبي صلَّ الله عليه وسلم في بنائه.

والإمام الجديد لمسجد قباء التاريخي، هو أستاذ الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية وأستاذ كرسي الفتوى فيها والمدرس بالمسجد النبوي الشريف.

وكتب الشيخ الرحيلي في تعليق على قرار تعيينه: ”أشكر معالي الوزير العالم الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ على صدق ولائه لولاة أمرنا وحرصه على أداء الأمانة بما يرضي الله ويحقق مقاصد ولاة الأمر الخيرة وعلى عنايته بالدعوة التي تصلح ولا تفسد وتجمع الصف وعلى عظيم عنايته ببيوت الله ثم أشكره على تعييني إماما وخطيبا لجامع قباء وأسأل الله الإخلاص“.

أشكر معالي الوزير العالم الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ على صدق ولائه لولاة أمرناوحرصه على أداءالأمانةبمايرضي الله ويحقق مقاصدولاةالأمر الخيرةوعلى عنايته بالدعوة التي تصلح ولاتفسدوتجمع الصف وعلى عظيم عنايته ببيوت الله ثم أشكره على تعييني إماماوخطيبًا لجامع قباءواسأل الله الإخلاص — سليمان الرحيلي (@solyman24) March 28, 2020

ويكتسب إمام وخطيب مسجد قباء، شهرة كبيرة في السعودية والعالمين العربي والإسلامي فور تعيينه في منصبه بالنظر لمكانة المسجد الذي يزوره ملايين المسلمين سنويا خلال موسم الحج أو مواسم العمرة.