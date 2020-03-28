إعفاء صالح المغامسي من إمامة مسجد قباء في المدينة المنورة

أعفي الداعية السعودي صالح المغامسي، من الإمامة والخطابة في مسجد قباء في المدينة المنورة، وذلك بعد ساعات من اعتذاره عن تغريدة طالب فيها بإطلاق صراح السجناء بالتزامن مع إجراءات المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووفق حساب ”أخبار منطقة المدينة المنورة“ على موقع ”تويتر“، فقد عيّن الشيخ سليمان الرحيلي إماما وخطيبا للمسجد خلفا للمغامسي.

إعفاء الشيخ #صالح_المغامسي من الإمامة والخطابة في #مسجد_قباء ، وتعيين فضيلة الشيخ الدكتور سليمان الرحيلي إماماً وخطيباً له .#المدينة_المنورة — أخبار منطقة المدينة المنورة (@News_Almadinah) March 28, 2020

ويوم أمس الجمعة نشر المغامسي تغريدة، (حذفها لاحقا)، قال فيها: ”نهنئ في هذا اليوم المبارك خادم الحرمين الشريفين، ونهنئ أنفسنا بنجاح القمة الافتراضية لمجموعة العشرين، وأضيف أن من أسباب رفع البلاء وكشف الوباء، ثلاثة: الالتجاء إلى الله بالدعاء والاستغفار، والإحسان إلى الضعفاء والمنقطعين، والعفو- ما أمكن- عن المخطئين من المسجونين“.

وفي وقت مبكر من اليوم السبت، اعتذر الداعية المغامسي عن تغريدته السابقة، مستنكرا استغلال بعض الأطراف لتغريدته تلك في ”الإساءة إلى وطنه“.

بعد تأمل وجدت أنني لم أوفق في تغريدتي والتي قصدتُ بها العفو عن مساجين الحق العام في المخالفات البسيطة، كما جرت عليه عادة القيادة المباركة في رمضان، أمّا أصحاب المخالفات الجسيمة فمردّه لمايقرره الشرع بحقهم، وعن سييء النية الذي حاول استغلالها ضد وطني فأقول:لن يزيدكم خبثكم إلا خسارا — الشيخ صالح المغامسي (@SalehAlmoghamsy) March 28, 2020

وقال الداعية المغامسي: ”بعد تأمل وجدت أنني لم أوفق في تغريدتي والتي قصدتُ بها العفو عن مساجين الحق العام في المخالفات البسيطة، كما جرت عليه عادة القيادة المباركة في رمضان“.

وأضاف: ”أما أصحاب المخالفات الجسيمة فمرد ذلك لما يقرره الشرع بحقهم، وعن سيئ النية الذي حاول استغلال التغريدة ضد وطني، أقول: لن يزيدكم خبثكم إلا خسارا“.