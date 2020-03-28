الداعية صالح المغامسي يعتذر عن تغريدة طالب فيها بإطلاق سجناء

اعتذر الداعية السعودي صالح المغامسي، اليوم السبت، عن تغريدة سابقة له طالب فيها ”ضمنيا“ بالعفو عن المخطئين من المسجونين في المملكة، بهدف ”رفع البلاء وكشف الوباء“، في إشارة إلى تفشي فيروس كورونا المستجد ”كوفيد 19“.

كما استنكر الداعية استغلال بعض الأطراف لتغريدته تلك في ”الإساءة إلى وطنه“.

وقال المغامسي، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: ”بعد تأمل وجدت أنني لم أوفق في تغريدتي والتي قصدتُ بها العفو عن مساجين الحق العام في المخالفات البسيطة، كما جرت عليه عادة القيادة المباركة في رمضان“.

وتابع: ”أمّا أصحاب المخالفات الجسيمة فمردّه لمايقرره الشرع بحقهم، وعن سييء النية الذي حاول استغلالها ضد وطني فأقول:لن يزيدكم خبثكم إلا خسارا“.

بعد تأمل وجدت أنني لم أوفق في تغريدتي والتي قصدتُ بها العفو عن مساجين الحق العام في المخالفات البسيطة، كما جرت عليه عادة القيادة المباركة في رمضان، أمّا أصحاب المخالفات الجسيمة فمردّه لمايقرره الشرع بحقهم، وعن سييء النية الذي حاول استغلالها ضد وطني فأقول:لن يزيدكم خبثكم إلا خسارا — الشيخ صالح المغامسي (@SalehAlmoghamsy) March 28, 2020

وكان المغامسي نشر تغريدة أمس الجمعة (حذفها لاحقا) قال فيها: ”نهنئ في هذا اليوم المبارك خادم الحرمين الشريفين ونهنئ أنفسنا بنجاح القمة الافتراضية لمجموعة العشرين، وأضيف من أسباب رفع البلاء وكشف الوباء ثلاثة: الالتجاء إلى الله بالدعاء والاستغفار، والإحسان إلى الضعفاء والمنقطعين، والعفو- ما أمكن- عن المخطئين من المسجونين“.