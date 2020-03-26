بعد فرض حظر التجول.. القبض على رواد مقهى ”سري“ في مصر‎ (فيديو)

ألقت أجهزة الأمن بالعاصمة المصرية القاهرة القبض على رواد مقهى في مخبأ سري يتم استخدامه في أوقات حظر التجول الذي يتم تطبيقه في البلاد بسبب انتشار ”كورونا“، منذ أمس الأربعاء.

وأثار مقطع فيديو تناقله العديد من رواد التواصل الاجتماعي عبر موقع ”فيسبوك“ جدلًا واسعًا، بعدما أظهر لحظة اقتحام قوات من الأمن المصري إحدى الشقق السكنية في العاصمة المصرية القاهرة وعُثر بداخلها على مدخل سري إلى أحد المقاهي.

وأظهر المقطع المتداول تجمع عدد كبير من الشباب بعد قرار الحكومة المصرية فرض حظر التجوال في البلاد.

انزل هاتلنا ال١٢٠٠٠ اللى على الارض دول ???? تم النشر بواسطة ‏‎Ahmed Abd Eltwaab‎‏ في الأربعاء، ٢٥ مارس ٢٠٢٠

وكشف مصدر أمني أن الجهات الأمنية تلقت بلاغًا من أحد الأشخاص بعدما لاحظ وجود تجمعات كبيرة حول المبنى و أشخاصا يخرجون منه وآخرين يدخلون، الأمر الذي لفت انتباهه، حيث قامت قوات الأمن باقتحام الشقة ووجدت بداخلها عددا كبيرا من الشباب يجلسون داخل المقهى.

وأعلنت الحكومة المصرية فرض حظر تجول ليلي في البلاد ابتداء من السابعة مساء حتى السادسة صباحا لمدة 15 يومًا اعتبارا من الأربعاء، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.