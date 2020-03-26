القبض على سيدة اشترت طفلا من خاطفة الأطفال ”مريم“

تمكنت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية من القبض على إحدى النساء اللواتي قمن بشراء طفل من خاطفة الأطفال المعروفة بـ“مريم“

ووفق معلومات أوردها حساب ”الصقور“ المختص بقضية خاطفة الأطفال مريم عبر ”تويتر“، تبين أن خاطفة الأطفال قامت ببيع أكثر من طفل وطفلة لزبائن، فيما بدأت الأجهزة الأمنية في مطابقة نسب المخطوفين الذين تم العثور عليهم مع بلاغات اختطاف مسجلة سابقا.

وذكر حساب ”الصقور“ أن المتهمة ”مريم“ اعترفت بوجود مشاركين ومساعدين لها في جميع عمليات الاختطاف، وتم إلقاء القبض عليهم جميعا ويخضعون للتحقيق حاليا، فيما من المقرر كشف هوياتهم بعد انتهاء التحقيقات.

وعثر على العديد من الأعمال السحرية في شقة المتهمة وصور أشخاص بعضها عليها أقفال، وإحدى الصور لفتاة محجبة جميلة الوجه يبدو منها أن مريم قامت بعمل سحري للإضرار بها، إضافة إلى أعمال سحرية تستهدف أذى الناس.

وأكدت الصحافية في صحيفة ”مكة“ المحلية سحر أبوشاهين في وقت سابق أن عدد الذين تم القبض عليهم حتى الآن بلغ أكثر من 11 شخصا، وذلك بعد أن تم القبض على ”سلطانة“ شريكة ”مريم“ وصديقتها والتي دأبت على ممارسة الخطف معها وتدريب خاطفات أخريات أيضا، كما تم القبض على قريبة لـ“مريم“ (تبلغ 37 عاما من العمر) تقيم خارج الدمام، وعلى إحدى النساء اللاتي اشترين طفلا مخطوفا من مريم.

وتعتبر قضية خاطفة الأطفال ”مريم“ إحدى أبرز القضايا المثيرة للجدل التي عرفتها السعودية، والتي بدأت بواقعة الشك بنسب شابين حضرت ”مريم“ لاستخراج أوراق ثبوتية لهما، لتفتح الباب على مصراعيه لحوادث اختطاف كثيرة ومآسي عشرات العائلات.