الإمارات.. تعرف على تفاصيل ”برنامج التعقيم الوطني“

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، اليوم الخميس، عن تفاصيل حملة ”برنامج التعقيم الوطني“ لمكافحة فيروس ”كورونا“، والذي يستهدف تعقيم كافة المرافق والنقل العام، وذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت المتحدث عن القطاع الصحي الدكتورة فريدة الحوسني، في مؤتمر صحفي اليوم، إن الحملة التي تنفذها وزارتا الداخلية والصحة، بالتنسيق مع كافة المؤسسات الاتحادية والمحلية، تقضي بأن يبدأ حظرا جزئيا يوميًا من الساعة الثامنة مساء ويستمر إلى السادسة صباحا طوال أيام نهاية الأسبوع الحالي (من مساء الخميس إلى صباح الأحد).

وأشار العميد عبد العزيز عبدالله الأحمد المتحدث عن وزارة الداخلية، إلى أنه سيتم خلال هذه الفترة، تقييد حركة المرور وإيقاف وسائل النقل العام وحركة المترو، فيما يستثنى وسائل النقل الخاص كسيارات الأجرة وسيارات النقل والتوصيل الخاصة، وفق الهيئة.

وشدد على ضرورة البقاء في المنازل طوال فترة ”التعقيم الوطني“، وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو العمل أو الضرورة الصحية.

وأضاف أن القرار يستثني العاملين في القطاعات الحيوية كالطاقة والاتصالات والصحة والتعليم والأمن والشرطة والجيش والشحن والأدوية والمياه والأغذية، والطيران المدني والمطارات والجوازات وقطاع المصرفي والمالي وقطاع الإعلام الحكومي، والخدمات والذي يشمل محطات الوقود والمشاريع الإنشائية، وذلك بالتحقق من بطاقات العمل أو الهوية.

فيما سيتم السماح لمنافذ بيع المواد الغذائية والصيدليات بالعمل على مدار الـ24 ساعة.

وشدد على أن عقوبات المخالفين لهذه القرارات تصل إلى الغرامة والسجن، وفقًا للتشريعات العقابية الصادرة.